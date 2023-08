TRE-GO promove ação de doação de sangue nesta quarta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), em parceria com o Hemocentro de Goiás (Hemogo), realiza na próxima quarta-feira, 9, a ação “Voto pela Vida”. O projeto contará com uma unidade móvel de coleta de sangue em frente à sede do TRE-GO, na praça Cívica, para incentivar a doação de sangue e cadastro para doação de medula.

A unidade móvel será instalada na noite de hoje no estacionamento frontal da sede do TRE-GO. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

Além dos servidores do TRE-GO, estão convidados a participar da ação “Voto pela Vida” todas as pessoas que se apresentarem durante o período de coleta, desde que atendam às condições de doação descritas no site do Hemogo.

A expectativa do TRE-GO e do Hemogo é de que o número de doadores ultrapasse uma centena.