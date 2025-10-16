search
Cidades

Treinador suspeito de abusar de alunos de escolinha de futebol é preso em Aparecida

Ação conjunta entre a GCM e o Conselho Tutelar garantiu a proteção das vítimas e o encaminhamento do caso à Polícia Civil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 09:15

treinador abuso
Treinador de escolinha de futebol é preso acusado de praticar abuso contra adolescentes (Imagens: GCM Aparecida)

Equipes da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, lotadas na 2ª Regional, realizaram a prisão em flagrante de um treinador de escolinha de futebol suspeito de abusar sexualmente de adolescentes atendidos em uma unidade esportiva ligada a um clube da capital.

A ação foi deflagrada na tarde de quarta-feira (15/10), no setor Santa Luzia, após denúncia apresentada por pais de alunos e acompanhamento do Conselho Tutelar, que solicitou apoio da corporação para averiguação dos fatos.

No local, as equipes da GCM e o Conselho Tutelar entrevistaram os menores e o treinador, colhendo relatos consistentes que confirmaram indícios concretos de abuso.

Diante do que foi relatado pelas vítimas, o homem foi preso em flagrante pelo artigo 218 B – corrupção de menores e encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial. Durante a condução, dois aparelhos celulares foram apreendidos com o suspeito e entregues à Polícia Civil para análise pericial.

Durante toda a ocorrência, a Guarda Civil Municipal atuou com sigilo e cautela, assegurando o resguardo dos direitos das vítimas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e evitando qualquer exposição indevida.

O Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia continuará responsável pelo acompanhamento psicossocial e jurídico das vítimas, bem como pelo encaminhamento do caso às instâncias competentes.

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Pesquisa