Três empresários são autuados em flagrante por furto de energia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central de Flagrantes, autuou em flagrante, na quarta-feira, 4, em Goiânia, três empresários, pela prática do crime de furto de energia. A existência da irregularidade foi noticiada à PCGO pela supervisão de inteligência da empresa responsável pelo fornecimento de energia em Goiás. A existência de irregularidades na aferição do consumo de energia estariam acontecendo em uma distribuidora de bebidas e em uma lanchonete, as quais estavam alocadas na mesma unidade predial.

Policiais civis da Central de Flagrantes, então, foram ao endereço, no Setor Celina Park, acompanhados dos representantes da empresa fornecedora e de peritos da Policia Técnico Científica, onde constataram que a energia fornecida para a distribuidora e para lanchonete não passava pelo aparelho de medição, mas era feita via ligação direta.

Em razão do que foi apurado, foi dada voz de prisão à proprietária da distribuidora e aos sócios da lanchonete, todos conduzidos posteriormente à Central de Flagrantes. O trio foi autuado por crime de furto de energia. Após os procedimentos protocolares, foi arbitrada a fiança proporcional com as condições de cada empresário.