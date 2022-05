Tribuna Política | Com Goiás na área livre de aftosa, Tiago Mendonça vislumbra mais exportações

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago de Freitas Mendonça, aposta no crescimento das exportações de carne bovina no próximo ano. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou que Goiás fará parte das zonas livres da aftosa e será dispensado da obrigatoriedade de vacinação do rebanho, a partir da segunda etapa deste ano, agendada para novembro. “Goiás estará livre da aftosa. Muitos locais não buscam a carne de Goiás por causa da vacina. Isso abrirá novos mercados”, disse ele, em Ceres, durante a abertura oficial da campanha, que vai até o dia 31 de maio e deve imunizar 11 milhões de bovinos e bubalinos. Em 2021, de janeiro a novembro, o estado exportou 244 mil toneladas de carne bovina, o que representou US$ 1,2 bilhão para a economia goiana. Conforme o Mapa, a partir do ano que vem, a aplicação de doses contra a aftosa não será mais obrigatória em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e Distrito Federal. O último registrado em Goiás foi no ano de 1995.

Longe de aventuras

Fora o presidente, deputado federal João Campos, os outros do Republicanos que têm poder, votos e mandato estão mais para Ronaldo Caiado/Rogério Cruz que para Campos/Sandro Mabel. Além de preferirem apoio à reeleição do governador, assim como já declarou o prefeito de Goiânia, querem distância do marconismo. É o que garante um integrante do partido da IURD.

Frente

Partidos que apoiam a pré-candidatura de Gustavo Mendanha, Patriota, Agir 36, DC e o PMN realizaram no sábado, em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste, o primeiro encontro regional. Outros nove estão programados, para apresentar o projeto de oposição. O da Região Norte será no dia 14, em Niquelândia.

Mais bicudo

Já o PSDB decidiu cancelar encontro do Movimento Desperta Goiás, que seria realizado no sábado, em Morrinhos, no Sul de Goiás. O motivo foi aguardar recuperação do ex-governador tucano Marconi Perillo, que foi submetido a ablação depois de sofrer arritmia e ser internado.

Pródigo

Ex-secretário de Saúde, Ismael Alexandrino (PSD) fixou estadia no Oeste Goiano, região de sua cidade natal, São Luís de Montes Belos. Está na caça aos apoios para a candidatura a deputado federal.

União Rialma

O deputado estadual Talles Barreto (UB) soma forças com o prefeito Fred Vidigal (UB) e com advogadas que atuam no município para tentar impedir a extinção da Comarca de Rialma, no Vale do São Patrício. Tiveram reunião com o presidente do TJGO, Carlos França. “Esperançosos”, resume o parlamentar.

Da terra

Vereador em Rialma, Paulinelly Carneiro (UB) decidiu que vai disputar mandato de deputado federal para representar na Câmara dos Deputados o Vale do São Patrício. Fará dobradinha com o estadual Bruno Peixoto (UB), que tentará reeleição. É filho do ex-prefeito Paulo Carneiro e um dos que lançaram o atual, Fred Vidigal, na política.

DOIDÃO > Deputado federal, Delegado Waldir (UB) fez ao vivo uma declaração polêmica, durante a Programação Especial Brasil Central 24h, na quinta-feira, sobre o episódio de 2017, em que o hoje presidente Jair Bolsonaro (PL) foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados, mas que não recebeu o voto do próprio filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Quatro deputados federais votaram em Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara. O filho dele estava surfando e fumando maconha lá no Havaí.”

Pé rachado

A 23º edição do Fica, que será realizada de 24 de maio a 5 de junho, vai entregar o total de R$ 107 mil em premiações exclusivamente para produtores, artistas e diretores audiovisuais goianos. O intuito é apoiar e incentivar produções goianas, tendo em vista que estas auxiliam no fortalecimento da identidade cultural de Goiás dentro e fora do Brasil.

Sistema

As premiações estão distribuídas nas mostras Washington Novaes, Becos da Minha Terra, mostra de Videoclipes e na mostra exclusiva do Cinema Goiano. Realizado pelo governo do estado, o Fica conta mais uma vez com co-realização do Sesc Goiás.

Sente na pele

Vereador por Goiânia, Willian Veloso (PL) lançou pré-candidatura a deputado estadual. Aposta na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, tema que defende na Câmara da capital, para ser eleito. Ele se tornou paraplégico aos 17 anos de idade, após sofrer acidente.

Pró-inclusão

Veloso foi pioneiro nas transformações dentro da própria Câmara, ao exigir que a tribuna do plenário fosse adaptada para PCDs e o prédio recebesse piso tátil. No seu gabinete, trabalham majoritariamente pessoas com deficiência, seja auditiva, física, intelectual ou visual.

Mãos de ferro

Nascido no Gama (DF), o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), foi agraciado com o Título de Cidadão Goiano, concedido pela Assembleia Legislativa. Recebeu elogios e agradecimentos do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pela harmonia da Câmara com a prefeitura. “Tem as rédeas na mão para poder controlar, com muita maestria, aquela Casa.”

Bonde do Tigrão

Além das principais lideranças políticas e classistas do estado, a solenidade contou ainda com a presença da diretoria do Vila Nova – time do homenageado.