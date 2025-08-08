Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a próxima quarta-feira (13) uma audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A data foi confirmada nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.

Zambelli foi presa no mês passado (julho de 2025) na capital italiana, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro. A deputada, que possui dupla cidadania, deixou o Brasil em maio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Ela também foi condenada ao pagamento de R$ 2 milhões por danos coletivos.

Acusações e investigações

Segundo as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emitir um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. O hackeamento teria sido executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e afirmou ter agido a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada, oficializada no dia 11 de junho e encaminhada pelo Itamaraty ao governo italiano. A decisão final caberá à Justiça e ao governo da Itália, seguindo a legislação local e acordos internacionais. Não há prazo para definição do caso, que deve passar por diversos trâmites.

