search
Justiça

Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli

Deputada foi presa em Roma após fugir de mandado de prisão emitido pelo STF; processo não tem prazo para conclusão


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 17:07

Foto: Lula Marques / EBC

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a próxima quarta-feira (13) uma audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A data foi confirmada nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.

Zambelli foi presa no mês passado (julho de 2025) na capital italiana, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro. A deputada, que possui dupla cidadania, deixou o Brasil em maio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Ela também foi condenada ao pagamento de R$ 2 milhões por danos coletivos.

 

Acusações e investigações

Segundo as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emitir um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. O hackeamento teria sido executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e afirmou ter agido a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada, oficializada no dia 11 de junho e encaminhada pelo Itamaraty ao governo italiano. A decisão final caberá à Justiça e ao governo da Itália, seguindo a legislação local e acordos internacionais. Não há prazo para definição do caso, que deve passar por diversos trâmites.

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Silvye Alves denuncia assédio sexual Foto: Reprodução/Instagram de Silvye Alves
Justiça

Silvye Alves denuncia assédio sexual recebido por e-mail Câmara

08/08/2025
MPGO cumpre seis mandados de busca e apreensão em investigação de rachadinha na vigilância sanitária de Caldas Novas
Justiça

Operação do MPGO afasta servidores por ‘rachadinha’ na Vigilância Sanitária de Caldas Novas

08/08/2025
PF apura fraudes em licitação com recursos do FUNDEB em Goias (Divulgação)
Justiça

PF investiga fraude em licitação da Educação de Goiás com recursos do Fundeb

08/08/2025
abrigos
Justiça

Justiça determina que empresas instalem abrigos nos pontos de ônibus da Grande Goiânia

07/08/2025
Servidor terceirizado da Educação é investigado por fraude em licitação
Justiça

Servidor terceirizado da Educação é investigado por fraude em licitação

07/08/2025
Gustavo Gayer (PL)
Poder

Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro

08/08/2025
licenciamento ambiental
Brasil

Lula sanciona lei do licenciamento ambiental com 63 vetos

08/08/2025
Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli
Justiça

Tribunal italiano agenda audiência sobre extradição de Carla Zambelli

08/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
Pesquisa