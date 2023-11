Trio é preso pela Polícia Civil em caso de momicídio na distribuidora de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás detectou três indivíduos, Leonardo Batista (30), Edilson dos Santos (38) e Davi Moreira (26), suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em uma distribuidora no Setor São Francisco , Goiânia, em 31 de outubro.

A vítima, consumindo bebidas isoladas no estabelecimento, teve uma discussão com um dos suspeitos, que retornou minutos depois com duas comparsas. O conflito resultou em golpes de faca e agressões físicas à vítima, conforme evidenciado por imagens de segurança.

A prisão do trio foi efetuada após investigação policial, e as imagens dos detidos foram divulgadas de acordo com a legislação vigente, transferência de colaboração de testemunhas recebidas.

Os suspeitos enfrentam acusações judiciais, enquanto as autoridades iniciam uma investigação para garantir a justiça no caso e prevenir ocorrências semelhantes. A comunidade aguarda que a ação policial traga segurança à região.