Trio é preso por furto e receptação de rodas em Goiânia

Na segunda-feira (9), uma ação conjunta entre o 7º Batalhão do CPC e o TOR, do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Goiás (PMGO), resultou na prisão de três suspeitos envolvidos no furto e receptação de rodas de veículos em Goiânia. Os presos são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Esquema revelado

Dois dos suspeitos, de 30 e 42 anos, foram abordados no setor Cidade Jardim. Um deles já tinha passagens anteriores por receptação de veículos, em 2019 e 2022. O outro usava a profissão de corretor de imóveis como fachada para esconder sua participação nas ações criminosas.

O terceiro preso, de 45 anos, mantinha uma falsa oficina dentro da própria residência, no bairro Carolina Park. No local, foram localizadas cerca de 500 rodas automotivas com origem ilícita. A investigação apontou que o grupo circulava com dois veículos – uma EcoSport e um Polo prata, ambos com registros de furto ou roubo – para cometer os crimes, abandonando os carros após retirar as rodas.

Lucro com crime

As rodas furtadas eram vendidas por quilo, a aproximadamente R$ 14, gerando em média R$ 120 por unidade. Em seguida, os itens eram revendidos por plataformas online com lucro estimado de até 500%.

A operação contou com o apoio da 11ª CISP, da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), da Guarda Civil Municipal de Senador Canedo, da Gerência de Ações Estratégicas da SEINFRA e da Polícia Civil.

Prisões em alta

Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar de Goiás prendeu 57 pessoas em flagrante e recapturou 18 foragidos da Justiça em diversas cidades do estado. Durante as ações, foram apreendidas 10 armas de fogo – entre pistolas, revólveres, espingardas e uma carabina – além de 545 munições.

Em Goiânia, um homem foi abordado na Avenida Sergipe, setor Campinas, com uma faca escondida sob a roupa. Sem justificativa para o porte, ele foi identificado e liberado após o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Outras ações

Em Goianira, no Parque das Camélias, dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidas porções de cocaína e crack, balanças de precisão, celulares, dinheiro em espécie e um veículo.

Em Aparecida de Goiânia, no Parque Veiga Jardim, dois homens foram presos por roubo de uma motocicleta ocorrido no dia anterior. A vítima foi ameaçada com um simulacro de arma. O veículo foi recuperado em um terreno baldio e a dupla teve a prisão preventiva decretada.

Em Trindade, a Polícia Militar apreendeu cerca de R$ 50 mil em entorpecentes. Um homem foi preso com cinco peças de maconha, um veículo e um celular.

Outras prisões foram realizadas em Itapuranga, onde um foragido por homicídio foi capturado com arma de fogo, em Morrinhos, onde uma motocicleta furtada foi recuperada em poucas horas, e em Caldas Novas, onde um homem foi preso após roubar a bicicleta de um adolescente em uma praça.