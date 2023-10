Trio que planejava resgate de detentos é morto em confronto

Três homens morreram, na madrugada desta quinta-feira (19), em Pires do Rio, após um confronto com a Polícia Militar. De acordo com as informações, o trio planejava invadir o presídio da cidade para resgatar detentos e matar policiais penais.

De acordo com o major Dieison Cândido, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), os policiais chegaram até a casa após informações de uma possível fuga e resgate de detentos. Um quarto suspeito fugiu por um lote baldio, segundo a corporação.

Todos os envolvidos tinham uma extensa ficha criminal. Na casa onde aconteceu o confronto foram encontrados explosivos que seriam utilizados na ação de resgate dos presos.