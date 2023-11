TRT prorroga inscrições à seleção de estágio para técnico em saúde bucal

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) prorrogou até amanhã o prazo para inscrições para o processo seletivo de estágio supervisionado remunerado para estudantes do curso Técnico em Saúde Bucal. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário disponível no site do TRT-18. Após preenchida, a ficha deve ser enviada para o e-mail [email protected]. São ofertadas duas vagas, sendo uma para o turno matutino e uma para o vespertino, além de formação de cadastro de reserva. O estágio será realizado em Goiânia.

As provas serão realizadas em nova data, em 3 de dezembro, das 16h às 18h, no Fórum Trabalhista de Goiânia (Rua T-51, esquina com a Avenida T-1, Setor Bueno). O candidato deverá comparecer ao local com antecedência de 30 minutos, munido do comprovante de inscrição impresso ou digital (e-mail de confirmação enviado pelo TRT-18) e do documento de identificação original com foto, além de caneta esferográfica na cor azul ou preta para o preenchimento da prova.

A avaliação será composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 15 de Conhecimentos específicos e 5 de Noções de informática. Todas as questões são de caráter classificatório e eliminatório, e serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático do Anexo 1 do edital.

Benefícios e carga horária

O estagiário convocado receberá bolsa-auxílio correspondente a R$ 1.100,00 mensais e auxílio-transporte no valor de R$ 8,60 por dia de efetivo estágio. É assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses de efetivo estágio.

As atividades de estágio terão duração de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais, e devem ser compatíveis com o horário escolar. As cinco horas diárias deverão ser desenvolvidas de segunda a sexta-feira, no horário de expediente do TRT-18.

A aprovação no certame não gera direito à contratação, garantindo aos selecionados tão somente a observância da ordem de classificação na sequência das convocações para as respectivas vagas que surgirem durante a vigência do processo seletivo.

Cotas

Em obediência à Lei 11.788/2008, é assegurada a reserva de 10% das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência. Também há reserva de 30% das vagas para os candidatos que se autodeclararem negros ou pardos, nos termos do Decreto 9.427/2018 e em conformidade ao quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Resultado e convocação

O resultado final será divulgado no site do TRT-18 e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), no caderno administrativo TRT 18ª Região. A convocação será por meio do e-mail informado pelo candidato na inscrição. O estudante terá o prazo de dois dias úteis para manifestar interesse no preenchimento da vaga de estágio e quatro dias úteis, contados do término do primeiro prazo, para encaminhar a documentação necessária para a contratação.

A seleção terá validade de um ano, a partir da data da homologação do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPe) pelo telefone (62) 3222-5594 ou e-mail [email protected].