TSE suspende novas eleições em Turvelândia, no interior do Estado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, suspendeu, temporariamente, a realização das novas eleições no município de Turvelândia, no interior do Estado.

Os mandatos de prefeito e vice-prefeito da cidade foram cassados por compra de votos e abuso de poder político no pleito de 2020. Em março, o TSE decidiu manter a cassação de Siron Queiroz dos Santos e Marlos Souza Borges.