UFG amplia a oferta de serviços com novo instituto

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou na sexta-feira, 12, o Instituto Verbena/UFG (IV/UFG), que incorpora o antigo Centro de Seleção (CS/UFG) e amplia sua oferta de serviços. A cerimônia de lançamento oficializou a virada do Centro de Seleção para o Instituto Verbena/UFG e todos os conteúdos poderão ser acessados pela população, através do www.institutoverbena.ufg.br.

De acordo com a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, “até chegar ao Instituto Verbena, o Centro de Seleção foi reestruturado em seus objetivos para continuar prestando o serviço que presta, com a qualidade que presta, mas ampliar sua potência de serviço”. É com esse norte que o Instituto Verbena/UFG já nasce com os mais de 50 anos de experiência do Centro de Seleção e agrega ainda mais valor e expertise a essa atuação.

A diretora executiva do IV/UFG, Claci Rosso, reforça que “a criação do Instituto Verbena/UFG dá um salto na oferta de serviço, e nós nos colocamos à disposição para atender com excelência não apenas o Estado de Goiás, que é bem representado pela UFG, mas também as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e todo o país”.

Rosso explicou ainda que a partir de um diagnóstico foi identificada essa necessidade de atendimento em todo o país, e constatou-se a capacidade da UFG de realizar esses serviços. “É um desafio e uma grande responsabilidade que também faz parte da nossa missão com a sociedade”, afirmou Claci Rosso.

Além dos concursos e seleções e outros serviços já executados, o IV/UFG também realiza conferências, cursos de formação de diversos níveis, avaliação de serviços empresariais e industriais, avaliação de diversos sistemas da rede pública, pesquisas eleitorais e de opinião, pesquisa de satisfação, diagnóstico de mercado e análise de concorrência, entre outros serviços. A realização dos serviços pelo Instituto Verbena/UFG é sempre pautada na missão de atender com excelência seus públicos, tendo como valores a ética, o sigilo, a cooperação, a inovação e o empreendedorismo.

VERBENA

O nome do Instituto Verbena é uma homenagem à ex-professora da Faculdade de Educação Verbena Moreira Soares de Sousa Lisita, que faleceu em 2007 quando presidia o Centro de Seleção da UFG. Durante a cerimônia de lançamento do Instituto Verbena/UFG, a Assessora Especial do Gabinete da Reitoria, Sandramara Matias Chaves, entregou uma placa de homenagem à família de Verbena Lisita.

Além disso, o nome escolhido faz referência a uma flor que é bastante conhecida no Brasil e uma das espécies que floresce no Cerrado. A planta verbena já foi utilizada como símbolo para selar pactos e acordos, e os embaixadores carregavam suas flores ocasiões especiais.