Últimos dias para inscrição no Concurso de Fotografia Goiânia 90 anos

O prazo de inscrição para o Concurso de Fotografia Goiânia 90 anos, uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, termina neste sábado, 14. O concurso visa celebrar a história da cidade através de fotografias de lugares que despertam memórias afetivas. Os interessados podem participar enviando uma foto autoral pelo Instagram da Prefeitura (@prefeituradegoiania) ou por e-mail ([email protected]).

Os três melhores classificados serão premiados com uma câmera Canon EOS M200, um smartphone Motorola Moto G22 e um gimbal/estabilizador de imagem para celular, respectivamente, além de receberem um certificado. As fotos vencedoras serão expostas nos eventos oficiais do aniversário de Goiânia.

As inscrições serão avaliadas por uma comissão da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e as nove melhores fotografias serão selecionadas para votação do público no Instagram da Prefeitura.

Confira o edital completo: https://bit.ly/goiania90anos