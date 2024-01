Universidade Federal de Goiás publica edital do SiSU

A Universidade Federal de Goiás (UFG) publicou o edital do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para ingresso nos cursos de graduação presenciais no primeiro e segundo semestres de 2024. Todas as informações estão disponíveis no site sisu.ufg.br e dúvidas podem ser enviadas para [email protected]. As inscrições vão de 22 a 25 de janeiro. A divulgação do resultado da primeira chamada está prevista para para 30 de janeiro.

A inscrição do candidato no processo seletivo do SiSU, referente à primeira edição de 2024, utiliza a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os candidatos deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão da UFG ao SiSU 2024.

Aqueles que não forem aprovados em primeira chamada poderão manifestar interesse em participar das chamadas subsequentes, entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. As matrículas serão realizadas de forma presencial e escalonada, em dias definidos no cronograma de matrículas para ingressantes da UFG.

A UFG é uma universidade pública que oferece 98 cursos de graduação pelo SiSU. A instituição espera preencher as 4.494 vagas oferecidas para o ano de 2024.

O pró-reitor de Graduação da UFG, Israel Trindade, destaca que a Universidade tem trabalhado intensamente nos últimos anos para que seja alcançado o preenchimento completo de todas as vagas oferecidas, inclusive para os cursos que não são contemplados pelo SiSU.

Ele lembra que o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (Cepec) aprovou, no início de 2023, o Processo Seletivo Complementar, que visa ocupar as vagas remanescentes, que não tenham sido preenchidas com as três chamadas que são realizadas no SiSU. “Neste processo, o candidato pode concorrer com a sua maior nota obtida pelo Enem dos últimos dez anos. O objetivo é ocupar 100% das vagas oferecidas pela Universidade”, explica.

Este edital será lançado após a realização das matrículas dos aprovados no SiSU, quando será contabilizado o quantitativo de vagas por curso que serão oferecidas.