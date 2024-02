UPAVet recebe novos equipamentos e insumos para atendimento de cães e gatos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), entregou equipamentos e insumos para a operação da Unidade de Pronto Atendimento Animal (UPAVet), localizada no Setor Jardim Balneário Meia Ponte. A remessa supre as demandas da unidade pelos próximos 12 meses.

“Os cães e gatos fazem parte da família goianiense, e priorizar esse cuidado de forma humanizada é garantir que os bichinhos tenham um futuro saudável, sem abandono, e que sejam bem cuidados pelos seus tutores e pelo poder público”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

Os números retratam um grande avanço na política pública pelos animais, tendo em vista que o serviço oferecido é uma novidade sendo implantada na atual gestão. “O prefeito Rogério determinou e estamos garantindo o funcionamento da unidade com planejamento e recursos, mudando completamente a forma que o município tem lidado com a causa animal ao longo dos anos”, explica o presidente da Amma, Luan Alves.

Materiais

Entre os itens adquiridos pela administração municipal estão macas, focinheiras, caixa de transporte, kit reanimador, máquina de tosa, calha cirúrgica, tesouras cirúrgicas, bisturis e ultrassom.

Todo o material é destinado ao atendimento diário dos cães e gatos recebidos pela unidade. Os itens foram adquiridos com investimento de R$ 1,5 milhão. “São equipamentos importantes e fundamentais para a garantia de um atendimento continuo e de qualidade para os pets”, assegura Luan Alves.

Entre abril e novembro do ano passado, a UPAVet realizou 2.894 cirurgias de castração. No mesmo período, a Superintendência de Bem-Estar Animal contabilizou 4.217 cirurgias, entre castração, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, cirúrgicos e cirúrgicos complexos. Além disso, foram realizadas 4.088 consultas em animais de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também de abril a novembro, a UPAVet realizou 1.474 atendimentos emergenciais. As cirurgias na unidade começaram no dia 17 de abril de 2023.

O atendimento na UPAVet ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. A entrega de senhas para triagem é das 7h às 8h e das 13h às 14h. São oferecidas castração para cães e gatos e consultas com especialistas em oftalmologia e neurologia, além das consultas ambulatoriais.

Para receber atendimento, o tutor do animal deve apresentar na recepção, para fins de cadastro, os seguintes documentos: cópia do Cadúnico, comprovante de endereço e documentos pessoais como CNH ou carteira de identidade. O telefone para contato é (62) 3291-2202.