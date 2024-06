UTI do Crer é reconhecida como uma das melhores do país

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), recebeu no dia 25 de junho, pelo segundo ano seguido, o selo “UTI Top Performer”, do “Projeto UTIs Brasileiras”, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira – Amib e Epimed Solutions.

No total, 157 UTI’s dos 800 hospitais que participam do projeto receberam o destaque. Assim como no ano passado, somente o Crer e o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), ambas unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberam a honraria em Goiás.

Para o diretor técnico assistencial do Crer, Ciro Bruno Silveira Costa, “este é um marco em nossa história, fruto do trabalho árduo de nossos profissionais, que se dedicam dia após dia na missão de cuidar de vidas, com excelência e humanização; além disso, representa uma vitória para toda sociedade goiana”.

Segundo o médico intensivista da UTI do Crer, Ronycley Rocha Rezende, “receber o selo UTI Top Performer pelo segundo ano consecutivo representa uma grande conquista para toda equipe do Crer, reconhecendo nossa dedicação diária na melhoria contínua dos processos de assistência em saúde e atendimento ao usuário”.

Pioneiro no atendimento à saúde da pessoa com deficiência em Goiás, o Crer já realizou mais de 23,7 milhões de atendimentos/procedimentos, e conta com 20 leitos de UTI, onde já foram realizadas mais de 76 mil internações/admissões até o momento. Atualmente o hospital possui certificados da Organização Nacional de Acreditação (ONA) Nível 3, e está em processo de certificação Qmentum Internacional.