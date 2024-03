Vanderlan anuncia pré-candidatura em Goiânia

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (28/03) sua pré-candidatura a prefeito de Goiânia. O anúncio foi feito por suas redes sociais em vídeo gravado ao lado do presidente nacional de seu partido, Gilberto Kassab.

“Aceito o desafio, a tué que aproveitando a oportunidade aqui com você na cidade de São Paulo, já lançar nossa pré-candidatura aceitando esse desafio”, diz Vanderlan no vídeo.

“Podemos oferecer para você que mora em Goiânia o que há de melhor na vida pública brasileira e também em Goiás, que é o nosso senador Vanderlan. O PSD fez um apelo a ele, um apelo para que depois de tantos anos de uma vida tão bem sucedida, dos empresários mais bem-sucedidos na história de Goiás, gerador de empregos e contribuiu para o bem-estar milhares de famílias, que hoje é senador pelo estado de Goiás. Um dos senadores mais bem avaliados do país do Congresso Nacional, que ocupa o terceiro cargo de relevância do Congresso Nacional, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, hoje tem um prestígio que poucos têm em Brasília. Imagine você, mora em Goiânia, ter como prefeito alguém como hoje o senador Vanderlan, com a sua experiência, com o seu trânsito em Brasília, com a sua facilidade para conseguir investimentos. Essa é a razão de eu aqui compartilhar com vocês o porquê o PSD fez esse apelo, esse pedido para que o senador Vanderlan aceite essa missão de ser prefeito da nossa querida cidade de Goiânia”, diz Kassab.

Vanderlan fala da situação atual da Capital. “Goiânia está precisando muito de gestão, está em um momento muito difícil, e nós temos muito a contribuir com a nossa experiência, a minha e a sua experiência”, diz ele, se referindo a Kassab, que foi prefeito de São Paulo.

O anúncio de Vanderlan vem justamente no dia em que foi ventilado a possibilidade de o governador Ronaldo Caiado ter escolhido o nome do presidente da Fieg, Sandro Mabel, para apoiar em Goiânia.

Dois pré-candidato

Vereador pelo partido de Vanderlan, Lucas Kitão afirma que mantém a pré-candidatura a prefeito. “Agora podemos dizer que, oficialmente, o PSD tem dois pré-candidatos de alto nível. Estamos muito à frente de outros partidos que estão importando nomes de outras cidades. O PSD é uma das maiores legendas do País, merece um debate de alto nível. Espero que Vanderlan aceite o debate democrático e contribua para a discussão em torno das necessidades de cada goianiense. Para isso, tem que voltar pra cá logo.”