Vazamento adia normalização do abastecimento de água

Um vazamento em uma das flanges (espécie de anel) foi identificado por técnicos da Saneago que trabalham na obra de interligação do Linhão Goiânia-Aparecida de Goiânia. De acordo com a empresa, na madrugada de hoje, 9, a interligação foi concluída e foram iniciados os testes para sua operação. Entretanto, foi identificado um vazamento.

Com isso, a retomada do bombeamento precisará ser adiada para que as equipes executem todos os reparos necessários. Segundo a Saneago, esses ajustes estão sendo executados com agilidade por duas frentes de trabalho para que o bombeamento seja retomado o mais rápido possível. O serviço está sendo feito de forma ininterrupta desde as 19h de sexta-feira, 7, e conta com transmissão no Instagram da Saneago: www.instagram.com/saneago/.