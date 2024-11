Vazamento de amônia em frigorífico intoxica três pessoas em Inhumas

Na manhã deste sábado, 23, três pessoas foram intoxicadas em um frigorífico na GO-222, em Inhumas, devido a um vazamento de amônia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, duas vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento médico. A terceira vítima, um homem de 35 anos, estava inconsciente e com queimaduras no tórax, pescoço e braço esquerdo, sendo imediatamente levada a uma unidade de saúde após os primeiros socorros.

O vazamento foi rapidamente controlado pela própria empresa, que iniciou o processo de resfriamento para minimizar os danos. No entanto, ainda não foi identificada a causa do incidente. As autoridades continuam investigando o ocorrido para evitar novos acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores e da comunidade local.