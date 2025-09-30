A vereadora Elizabeth Maciel, a Betinha (Republicanos-AM), causou indignação ao declarar, durante sessão da Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, que é “a favor da violência contra mulher”. A fala, feita na segunda-feira (29), repercutiu rapidamente nas redes sociais e levantou críticas de entidades e parlamentares.

No plenário Wilson Maués, Betinha chegou a afirmar que “tem mulher que merece apanhar” e relatou já ter visto casos em que mulheres teriam se machucado sozinhas para acusar homens injustamente.

“Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra mulher. Sim, quando um homem bate na mulher eu aprovo. Tem mulher que merece apanhar”, declarou.

Retratação

Após a repercussão negativa, a vereadora divulgou uma nota de retratação. No texto, admitiu que as palavras foram “inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito”.

“Assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações, reafirmando meu profundo arrependimento”, escreveu Betinha.

Citação a colega e defesa de aliado

Durante o mesmo discurso, a parlamentar criticou a colega Professora Jéssica (DC), a quem acusou de tentar se beneficiar da Lei Maria da Penha. Segundo Betinha, a norma deve proteger mulheres vítimas de violência, mas estaria sendo usada de forma “indevida” por algumas.

A fala ocorreu em defesa do vereador Pedro Paz (UB), denunciado por Jéssica após levantar o dedo em sua direção durante uma sessão.