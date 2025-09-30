search
Vereadora diz ser “a favor da violência contra mulher” durante sessão e depois pede desculpas

Elizabeth Maciel (Republicanos-AM), conhecida como Betinha, afirmou no plenário de Borba que “tem mulher que merece apanhar”; declaração gerou forte reação nas redes sociais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 18:41

Vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, afirmou em plenário que “tem mulher que merece apanhar”
Vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, afirmou em plenário que “tem mulher que merece apanhar” (Foto: Reprodução)

A vereadora Elizabeth Maciel, a Betinha (Republicanos-AM), causou indignação ao declarar, durante sessão da Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, que é “a favor da violência contra mulher”. A fala, feita na segunda-feira (29), repercutiu rapidamente nas redes sociais e levantou críticas de entidades e parlamentares.

No plenário Wilson Maués, Betinha chegou a afirmar que “tem mulher que merece apanhar” e relatou já ter visto casos em que mulheres teriam se machucado sozinhas para acusar homens injustamente.

“Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra mulher. Sim, quando um homem bate na mulher eu aprovo. Tem mulher que merece apanhar”, declarou.

Retratação

Após a repercussão negativa, a vereadora divulgou uma nota de retratação. No texto, admitiu que as palavras foram “inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito”.

“Assumo integralmente a responsabilidade por minhas declarações, reafirmando meu profundo arrependimento”, escreveu Betinha.

Citação a colega e defesa de aliado

Durante o mesmo discurso, a parlamentar criticou a colega Professora Jéssica (DC), a quem acusou de tentar se beneficiar da Lei Maria da Penha. Segundo Betinha, a norma deve proteger mulheres vítimas de violência, mas estaria sendo usada de forma “indevida” por algumas.

A fala ocorreu em defesa do vereador Pedro Paz (UB), denunciado por Jéssica após levantar o dedo em sua direção durante uma sessão.

