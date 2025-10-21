Vereadora Kátia pede ‘desculpas públicas’ ao ministro Jader Filho

A vereadora Kátia (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira, 21, para pedir “desculpas públicas” ao ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), e ao secretário especial do PAC, Maurício Muniz, em razão da postura do governador Ronaldo Caiado (UB) durante a inauguração da ampliação do sistema de tratamento de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Hélio de Brito, realizada na última sexta-feira, 17.

“Quero pedir desculpas públicas ao ministro Jader Filho e ao secretário de obras do PAC, Maurício Muniz. Desculpas pela forma desrespeitosa, arrogante e desequilibrada com que o governador os recebeu em Goiânia”, declarou Kátia.

Durante o evento, Caiado fez um discurso repleto de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao governo federal, acusando a União de “penalizar Goiás” e de “retaliar o Estado por motivos partidários”. O governador chegou a afirmar que “queria que o Lula estivesse aqui, porque não sou homem de mandar recado. Queria falar isso diretamente para ele”, além de classificar a postura do governo federal como “medíocre e inaceitável”.

Kátia classificou a conduta do governador como “desnecessária e incorreta”, afirmando que a inauguração de uma obra tão importante “não poderia ter sido palco de um gesto desequilibrado e desesperado, motivado por uma possível candidatura à Presidência da República”.

“O governador foi extremamente desrespeitoso com o ministro Jader e o secretário Maurício. Um gesto que mostrou o despreparo do governador Ronaldo Caiado”, afirmou a vereadora.

A parlamentar ressaltou que a ampliação da ETE Hélio de Brito contou com R$ 98 milhões em investimentos do governo federal, por meio do PAC, e que a obra beneficiará mais de 1 milhão de pessoas e cerca de 10 mil domicílios, melhorando a qualidade da água e contribuindo para a recuperação do Rio Meia Ponte. Em seu discurso, Caiado afirmou que “até agora, o governo federal entrou com R$ 45 milhões, enquanto a gestão estadual arcou com quase R$ 80 milhões”.

“É legítimo ele pleitear a candidatura à presidência. Eu fui candidata ao governo em 2018 e debati com ele, mas sempre fui respeitosa e apresentei dados reais e corretos, não manipulei números como ele fez na inauguração”, disse Kátia. “Espero que ele faça debates éticos, com respeito e coerência e com moral e bons costumes, como eles tanto dizem, e não manipulando números”.

Autoritário

O governador aproveitou o momento ainda para criticar o governo Lula ao comentar a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) contra a lei que cria o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) e a norma que dispensa chamamento público para parcerias entre o Estado e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).

A vereadora criticou o comportamento de Caiado e defendeu o papel das instituições de controle. “O jornal não pode falar de uma ação do TCE que ele ataca o jornal. O Ministério Público fala, ele não aceita. O STF toma uma decisão, ele diz que é perseguição política”, afirmou Kátia.

Encerrando seu pronunciamento, Kátia defendeu o diálogo e a cooperação entre os governos estadual e federal. “Quero chamar a atenção do governador para a racionalidade e para o debate sério, com dados corretos, para que a gente tenha um Estado melhor, com a ajuda do governo federal, com o presidente Lula fazendo a sua tarefa e o governador a dele”, destacou a parlamentar. “O povo de Goiânia e de Goiás reconhece e é grato pelos investimentos e obras do governo federal, como essa da ETE.”

Mabel pede licença à Câmara para viagem internacional em novembro