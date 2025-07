Vereadores votam reajuste de servidores na terça-feira

Dois de sete projetos encaminhados pela Prefeitura de Goiânia à Câmara Municipal nesta quinta-feira (3) deverão passar pela primeira votação em plenário na terça-feira (7), durante sessão especial em Campinas, em comemoração 215 anos do bairro, no Colégio Santa Clara. O objetivo é aprovar rapidamente os projetos que corrigem os salários dos servidores públicos.

Vice-presidente da Casa, Anselmo Pereira leu os projetos enviados pela Prefeitura de Goiânia, conforme antecipado aos parlamentares da base pelo prefeito Sandro Mabel (UB), em reunião nesta quarta-feira (2).

Segundo Pereira, as matérias que reajustam as remunerações vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça nesta sexta-feira (4) e estarão aptos para aprovação na próxima sessão regimental.

Entre o pacote de bondade enviado por Mabel também estão a implementação de auxílio-alimentação para plantonistas da Saúde e a criação de bônus para servidores administrativos da Educação.

Próximo semestre

Outros três projetos, que devem gerar debate na Casa, devem ficar para o próximo período legislativo, após o recesso que deve iniciar no dia 11 até 4 de agosto, como o que pretende alterar a destinação dos recursos do empréstimo de R$ 710 milhões.

Os outros dois alteram as legislações da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) e das Parcerias Público-Privadas (PPPs).

A minuta da Cosip prevê a inclusão dos custos com sistemas de monitoramento na base de cálculo do tributo, com base em mudança constitucional de 2022. Já a proposta sobre PPPs amplia de 50% para 70% o uso da Cosip como garantia em contratos do tipo.

Ambos os projetos devem atender a demandas do Consórcio Brilha Goiânia e, apesar da defesa da gestão, o projeto pode enfrentar resistência.

Nesta quarta-feira (2), a vereadora Rose Cruvinel (UB), do mesmo partido do prefeito, criticou o programa Brilha Goiânia, afirmando que ele tem instalado lâmpadas de baixa potência em regiões periféricas. “Não voto nada para esse consórcio enquanto não houver adequações”, afirmou.

Negociação com Paço

A reunião entre o prefeito Sandro Mabel e vereadores da base, nesta quarta-feira (2), foi marcada por tom conciliador e repercutiu no plenário. Tião Peixoto (PSDB) destacou a mudança de postura do chefe do Executivo. “O prefeito mudou da água pro vinho, ele não olhava na cara de vereador, ontem estava abraçando”, disse.

Tião também reforçou que a base, que considera formada por 28 parlamentares, vai aprovar os projetos enviados em benefício do funcionalismo e depois abrir diálogo com o Paço: “conversar com ele e resolver todas as questões dos vereadores”.

Já Anselmo Pereira (MDB) usou uma metáfora para comentar o novo momento: “O que vossa excelência resumiu é que as vias são de mão dupla. Vossa Excelência entendeu.” Ele ainda ponderou que só com a votação será possível saber quem, de fato, integra a base. “Quando chegar os projetos do prefeito aí eu vou ter certeza quem são os 28 porque alguns já negaram, como Pedro a Cristo”, avisou.

Isaías Ribeiro (Republicanos) reforçou o tom de reciprocidade e elogiou os colegas. “Muito cirúrgico quando disse que a via é de mão dupla. Realmente, foi uma reunião proveitosa, mas que ambas as partes possam se movimentar. Parabéns, vereador, Tião Peixoto e também parabéns, vereador, Anselmo Pereira.”

Na reunião, Mabel evitou abordar a insatisfação dos vereadores. “Não conversamos disso aí não, porque senão são muitos temas, e não dava tempo. Nós fizemos a conversa basicamente dos projetos”, afirmou Mabel à imprensa. Ao ser questionado sobre as críticas, respondeu que “sempre tem crítica”.

https://tribunadoplanalto.com.br/mabel-anuncia-pacote-de-projetos-a-base-e-busca-mudar-uso-de-emprestimo-de-r-710-milhoes/