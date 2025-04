O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, decretou luto oficial de sete dias no município em razão da morte do papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), em Roma. A medida homenageia a trajetória do pontífice, reconhecido mundialmente por sua simplicidade, defesa da justiça social e proximidade com os mais vulneráveis.

Francisco faleceu aos 88 anos, às 2h35 (horário de Brasília), após quase 12 anos à frente da Igreja Católica. Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo máximo da instituição, tornando-se um dos líderes religiosos mais influentes do século XXI.

Em nota publicada nas redes sociais, Leandro Vilela destacou o legado do pontífice. “Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, primeiro papa originário da América Latina, deixa um legado de caminhada ao lado do povo, sempre pedindo paz, o fim das guerras, levando a fraternidade, pregando a humildade e dando espaço às mulheres. Papa Francisco encantou fiéis e não fiéis com sua mensagem de misericórdia, justiça social e amor ao próximo. Que o seu legado nos inspire a ser melhores em nossas missões”, escreveu o prefeito.