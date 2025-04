O Vaticano confirmou, na tarde desta segunda-feira (21), que a morte do papa Francisco, aos 88 anos, se deu em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. O falecimento ocorreu às 2h35 no horário de Brasília (7h35 no horário de Roma), segundo comunicado oficial da Santa Sé.

A data do velório e das cerimônias fúnebres será divulgada nesta terça-feira (22). Líder da Igreja Católica desde 2013, Francisco foi o primeiro papa da América Latina, o primeiro jesuíta a assumir o cargo e também o primeiro não europeu em mais de mil anos a ser eleito pontífice.

Reconhecido por sua postura reformista, sua defesa dos mais pobres e seu compromisso com questões sociais, como meio ambiente, migração e paz mundial, papa Francisco exerceu um papado marcado pela busca de aproximação entre a Igreja e os fiéis em todo o mundo.

A morte do papa Francisco ocorre em um momento em que a Igreja se preparava para possíveis mudanças no comando do Vaticano diante do avanço da idade e da saúde debilitada do papa nos últimos anos. Ele havia sido internado em algumas ocasiões recentes, mas seguia cumprindo sua agenda com adaptações.

O papa Francisco será sucedido por um novo pontífice a ser escolhido em conclave convocado após suas exéquias. Dom Orani João Tempesta, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, que participou do conclave que elegeu Francisco em 2013, confirmou que estará presente nas cerimônias no Vaticano.

Mais cedo, em entrevista coletiva na sede da Arquidiocese, o cardeal também enalteceu a postura reformista do papa argentino. “Ele teve um grande trabalho na questão social. Seu legado será estudado em tantos aspectos. Papa Francisco buscou uma Igreja mais simples e próxima, valorizou o papel das mulheres e trouxe temas contemporâneos para dentro do Vaticano”, disse dom Orani.

Nos últimos anos, a saúde de Francisco vinha sendo motivo de preocupação dentro e fora do Vaticano. O pontífice passou por cirurgias no cólon e no joelho, além de enfrentar episódios recorrentes de dificuldades respiratórias e mobilidade reduzida. Mesmo com limitações físicas, manteve compromissos oficiais e viagens internacionais, sempre reforçando sua missão de aproximação da Igreja com os mais vulneráveis e com as novas gerações.