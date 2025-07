Vítimas de acidente na BR-153 são identificadas e liberadas

Foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu os corpos das cinco vítimas do acidente com os ônibus que levavam estudantes para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia. Os corpos serão transportados para o Pará. Quatro pessoas seguem internadas em estado grave.

Dinamismo do acidente

O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), no km 2 da BR-153, zona rural de Porangatu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista e colidido frontalmente com o primeiro ônibus, que transportava 25 estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus, também com estudantes, foi atingido na sequência, com menor impacto.

Com o impacto, morreram no local o motorista do ônibus, três estudantes e o motorista da carreta. O passageiro da carreta foi socorrido em estado grave.

Resgate e atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), do SAMU e da concessionária Ecovias do Araguaia atuaram no socorro às vítimas. Havia pessoas presas às ferragens e com ferimentos graves. De acordo com atualização da Ecovias por volta das 10h, foram registradas 75 vítimas. A rodovia ficou interditada entre 4h10 e 9h20, sendo depois liberada parcialmente em sistema ‘pare e siga’. Há registro de congestionamento de cerca de 10km nos dois sentidos.

Notas de pesar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade universitária. O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, também manifestou pesar e afirmou que o Governo de Goiás está prestando apoio às vítimas e aos familiares desde as primeiras horas. Equipes de saúde, segurança e assistência social continuam mobilizadas.

Investigação em andamento

A Polícia Técnico-Científica esteve no local para perícia, e exames de DNA foram realizados para confirmar a identidade de uma das vítimas. As causas do acidente seguem em investigação pelas autoridades competentes.

