“Vou disputar a eleição de deputado federal”, afirma Bruno Peixoto sinalizando desistência do Paço Municipal

No discurso de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa deste ano, o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), afirmou nesta quinta-feira, 15, que participará das eleições de 2026, desistindo, por consequência, do pleito deste ano. “Vou disputar a eleição de deputado federal”, disse ao final de sua fala.

O presidente fez retrospectiva de seu mandato, listando pontos como a redução dos contratos de prestação de serviço, atividades de capacitação, aumento de visitas à Casa pela população e por estudantes, a implantação do ponto eletrônico facial, ressaltando ainda uma economia “superior a R$ 7 milhões” da Diretoria de Licitação, “sendo que os pregões foram acompanhados em tempo real” com transmissão pela TV Assembleia. “Nós somos número um em transparência no Brasil”, informou, em relação a outras assembleias do país.

O parlamentar foi afagado por Ronaldo Caiado (UB), que compareceu à solenidade e, durante discurso, destacou a liderança de Bruno na primeira gestão do governador, e também as “marcas históricas” que “dificilmente serão quebradas”, mencionando a unanimidade da eleição e reeleição de Bruno à presidência da Assembleia.