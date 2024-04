WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar

O WhatsApp, O Instagram e o Facebook apresentam instabilidade para alguns usuários nesta quarta-feira (03). De acordo com relatos nas redes sociais, os apps da Meta para Android e iPhone (iOS) apresentam erro de carregamento e impossibilitando receber ou enviar mensagens. A instabilidade, ao que tudo indica, afeta tanto a versão para celulares da Apple, quanto do Google. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontou que as reclamações do WhatsApp iniciaram às 14h45, atingindo um pico de 28 mil relatos às 15h. No caso do Instagram, há mais de 1500 reclamações de usuários.