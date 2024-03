Wilder, Caiado e Vitor Hugo devem apoiar Márcio Cândido, em Anápolis

O atual vice-prefeito Márcio Cândido será o candidato do governador Ronaldo Caiado (UB), do senador Wilder Morais (PL) e do ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL) à prefeitura de Anápolis, segundo revela uma fonte ao Tribuna do Planalto. A união se dará em virtude de se formar uma base ampla da direita contra o PT de Antônio Gomide, e por ele ser o que mais aglutina apoios e tem em seu favor a grande aprovação do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Outro fator pela escolha de Cândido é o bom trânsito com o público evangélico. “Lá, [Anápolis] é mais uma questão de definir pelo candidato do prefeito, que tem muita força dentro da igreja evangélica”, diz a fonte.

Nome que também postula pré-candidatura, Márcio Corrêa chegou a ser cogitado e trabalhado para ser o nome de uma frente ampla contra Gomide, sobretudo pelo ex-deputado federal Major Vitor Hugo, mas, segundo a fonte, este se juntará a Wilder e Caiado no apoio a Márcio Cândido.

“O sonho era unir toda a oposição em torno de um nome, mas como o prefeito e o Marcio Corrêa não andam juntos, o senador e o Caiado estão tentando unir forças em torno de um candidato para não deixar o PT ganhar”, finaliza a fonte.

Nas articulações para a formação do grupo, a tendência preferencial é de que Márcio Cândido se filie ao PL de Wilder Morais, e repita a polarização nacional com o PT de Gomide.

Márcio Corrêa: “Pré-candidatura mantida”

Também pré-candidato, embora ainda não oficializado, o suplente de deputado federal Márcio Corrêa afirma que está mantida sua pré-candidatura pelo MDB do vice-governador Daniel Vilela. “Tenho conversado com forças políticas, discutindo Anápolis, que enfrenta enormes desafios”, diz ele.

Dentre as lideranças que Corrêa espera em seu possível palanque, ele diz ainda contar com o apoio do ex-deputado federal Vitor Hugo. “Ele tem sido um grande amigo e incentivador nesse processo.”

Sobre a formalização de sua pré-candidatura, de ser o nome do MDB no município, ele diz que está garantida por parte da direção estadual do partido. “Após o encerramento da janela partidária iremos, sim, oficializar a pré-candidatura”, finaliza.

No município, o MDB conta com dois nomes que brigam pelo segundo lugar nas pesquisas, atrás de Antônio Gomide. Embora o partido não tenha formalizado ainda nenhum dos dois. Além de Corrêa, o deputado estadual Amilton Filho é lembrado por, em média, 10% do eleitorado, segundo pesquisas Paraná Pesquisas e Instituto Voga/Rádio São Francisco. Enquanto isso, o petista lidera isolado, com média de 40% das intenções de voto.