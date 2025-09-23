O senador Wilder Moraes (PL) reiterou, na noite desta segunda-feira (22), que votará a favor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem. anúncio ocorreu durante sessão solene na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, que reuniu lideranças políticas, religiosas e comunitárias de mais de 15 cidades goianas e de outros estados, conforme a assessoria da Casa.

Ao lado do deputado federal Gustavo Gayer (PL), do deputado estadual Major Araújo (PL), do vice-presidente estadual do PL Fred Rodrigues, além de vereadores de Goiânia e Anápolis, Wilder defendeu que a proposta seja fundamental para proteger a atuação dos parlamentares e conter avanços que, segundo ele, ameaçam a democracia.

“Se eu não falei nada, com toda certeza estou me posicionando. Nós votamos de acordo com o nosso grupo político”, afirmou Wilder. “Não precisa ter dúvida disso, vou votar e sempre vou participar de tudo aquilo que a direita sempre fez”, declarou.

Discurso

A solenidade ainda foi marcada por discursos de exaltação ao patriotismo e críticas ao que os presentes classificaram como tentativas de silenciar a oposição. Gayer associou Bolsonaro ao espírito de resistência da direita; Major Araújo ressaltou que “patriota não se entrega à ditadura”; e Fred Rodrigues comparou o sacrifício diário da militância com os princípios da fé cristã.

Segundo a Câmara de Aparecida, mais de 350 pessoas acompanharam o ato, que teve forte tom político e reforçou o alinhamento das lideranças da direita goiana em torno de pautas conservadoras como fé, família e liberdade.