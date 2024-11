Zizi Possi apresenta “Grandes Sucessos” em Goiânia para celebrar 20 anos do Sesc Cidadania

O Sesc Goiás celebra os 20 anos da escola Sesc Cidadania em Goiânia com um show imperdível de Zizi Possi. No dia 26 de novembro, a cantora se apresenta com o espetáculo “Grandes Sucessos” no Teatro Rio Vermelho, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e variam de R$ 11 a R$ 47, com descontos para trabalhadores do comércio e conveniados.

Com mais de 40 anos de carreira, Zizi Possi é reconhecida por seu timbre único, técnica vocal impecável e interpretação envolvente. No show, ela apresenta seus maiores sucessos, como “Asa Morena”, “Meu Erro”, “Caminhos de Sol”, “O Que é O Que é” e “Corsário”, além de músicas italianas, incluindo “Per Amore” e “Io Che Amo Solo Te”. O repertório reflete a trajetória musical da cantora e sua versatilidade ao navegar por diferentes ritmos, da MPB ao pop.

O evento faz parte das comemorações pelos 20 anos da Sesc Cidadania, uma escola referência na educação básica, e é uma oportunidade única para celebrar a música e a cultura de Goiás. O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, destaca que o evento homenageia o compromisso do Sesc com a cultura e o entretenimento. O diretor regional do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim, também expressa sua alegria em trazer Zizi Possi para Goiânia, reforçando o sucesso do Sesc Cidadania ao longo dessas duas décadas.

Para mais informações sobre o evento e a programação de comemoração, acesse o site oficial do Sesc Goiás: sescgo.com.br.

SERVIÇO

Show Grandes Sucessos com Zizi Possi

Data: 26 de novembro

Horário: 20h

Local: Teatro Rio Vermelho

Ingressos: