Zoológico de Goiânia promove programação especial no dia das serpentes

O Zoológico de Goiânia promove nesta semana uma programação especial com ações de educação ambiental voltadas à preservação de serpentes e jacarés. Nesta quarta-feira (16/7), em alusão ao Dia Mundial da Serpente, o Zoo vai promover atividades uma ação educativa com informações sobre a importância das serpentes para o equilíbrio ambiental, com atividades de enriquecimento ambiental para os 37 animais do serpentário, de sete espécies.

Já no fim de semana, dias 19 e 20 de julho, os visitantes poderão conhecer de perto diversas espécies de jacarés, participar de rodas de conversa com curiosidades sobre esses répteis e receber materiais informativos da campanha “Jacaré de Boa na Lagoa”, que incentiva a conservação da espécie. Essas práticas visam melhorar o ambiente em cativeiro, proporcionando estímulos que se aproximam do ambiente natural, promovendo o bem-estar e a saúde física e mental desses animais.

Para a supervisora do Zoológico, Jamile França, essas atividades são uma maneira para os animais ficarem bem, estimulando o lado criativo deles, além de despertar o interesse dos visitantes para a preservação dos animais. “Para as serpentes, por exemplo, vamos fazer uma atividade com vários galhos, como se fizesse um pequeno labirinto, para elas explorarem o ambiente, desenvolvendo os sentidos dos animais. Essa é uma maneira de incentivarmos o cuidado constante à eles”, reforça.

Ingressos via aplicativo

Para evitar filas, os visitantes podem adquirir as entradas do zoológico de forma rápida e prática pelo aplicativo Goiânia 24h, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Basta entrar no aplicativo, ir em “Ingressos” e, em seguida, “Zoológico”. Depois, é só escolher a data da visita e selecionar a forma de pagamento, disponível entre cartão de crédito ou PIX, via QR Code. A compra deve ser feita até as 16h do dia escolhido para visitação.

O valor da entrada é R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Estudantes com carteira de identificação estudantil (CEI), jovens de baixa renda identificados, professores das redes pública estadual e municipal, doadores de sangue habituais e idosos a partir de 60 anos têm direito à meia-entrada. Crianças de até cinco anos, pessoas com deficiência e acompanhantes são isentos.

O Zoo funciona de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, e segue como um dos destinos mais procurados por moradores e turistas, proporcionando contato direto com a natureza e uma oportunidade de aprendizado sobre a biodiversidade, em um ambiente acolhedor para todos os visitantes.

