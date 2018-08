Segunda-feira, 20 de agosto

Daniel Vilela (MDB)

8h – Reuniões internas

9h40 – Sabatina ao vivo na Rádio CBN Goiânia 97,1 FM, com transmissão pelo Facebook da rádio

10h15 – Sabatina ao vivo no jornal O Popular, com transmissão pelo Facebook do jornal

14h – Gravações em estúdio e externas para programa eleitoral, inserções e redes sociais

José Eliton (PSDB)

19h – Oliveira’s Place Reunião com Prefeitos do Partido Progressista

20h30 (a confirmar) – Palazzo – GO-080 (Saída para Petrolina) – Nerópolis – Reunião

18h – Goianira – Lions Clube (– Reunião

Kátia Maria (PT)

9h – Entrevista Rádio Luziânia

10h – Reunião em Brasília

14h – Grava Programa de TV

20 – Reunião com lideranças da Vila Redenção, com deputado federal Rubens Otoni e deputado estadual Mauro Rubem

Marcelo Lira (PCB)

8h às 12h – Sede do partido – Reunião da Coordenação de Campanha.

Pauta: Agroecologia, agricultura familiar e segurança alimentar em Goiás; e políticas de combate ao uso de agrotóxicos e combate a PL do Veneno.

14 às 17h – Cidade de Goiás Reunião com pequenos e médios agricultores produtores de orgânicos e reunião com ambientalistas goianos na cidade de Goiás.

18h – Local a definir – Panfletagem

Ronaldo Caiado (DEM)

7h – Entrevista à Rádio Sagres

13h – Reuniões com lideranças (Local: Rua 89, quadra. 23, lote 68, Setor Sul – em frente ao

Restaurante República da Saúde)

19h- Reunião com lideranças de Goiânia (vereador Felisberto Tavares)

20h – Lançamento em Goiânia da campanha de Ronaldo Caiado, no Clube Cruzeiro do Sul

