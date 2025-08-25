17 bairros de Goiânia podem ficar sem água hoje (25)

Bairros de Goiânia devem ficar sem água nesta segunda-feira (25). É que a Saneago realiza uma manutenção programada na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança. A intervenção, que iniciou às 7h e tem previsão de término às 17h30, deve afetar temporariamente o abastecimento de água. Confira os bairros afetados:

Alfagolden Park

Alto da Boa Vista

Anglo

Colorado

Empresarial

Fazenda Caveiras

Finsocial

Itamaracá

Lago Azul

Malibu

Marabá

Morada do Sol

Noroeste

Nova Esperança

Paraguaçu

Pedro Abrão

Santa Cecília

Reabastecimento

Após o término dos serviços, o fornecimento será retomado gradativamente. A Saneago orienta que os imóveis que dispõem de caixas d’água bem dimensionadas provavelmente não serão afetados e destaca a importância do uso consciente da água reservada.