17 bairros de Goiânia podem ficar sem água hoje (25)

Bairros da região noroeste de Goiânia podem ficar sem água por causa de manutenção da Saneago


25/08/2025

Saneago
Bairros da região noroeste poderão ficar sem água nesta segunda-feira (25). (Imagem: Saneago)

Bairros de Goiânia devem ficar sem água nesta segunda-feira (25). É que a Saneago realiza uma manutenção programada na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança. A intervenção, que iniciou às 7h e tem previsão de término às 17h30, deve afetar temporariamente o abastecimento de água. Confira os bairros afetados:

  • Alfagolden Park

  • Alto da Boa Vista

  • Anglo

  • Colorado

  • Empresarial

  • Fazenda Caveiras

  • Finsocial

  • Itamaracá

  • Lago Azul

  • Malibu

  • Marabá

  • Morada do Sol

  • Noroeste

  • Nova Esperança

  • Paraguaçu

  • Pedro Abrão

  • Santa Cecília

Reabastecimento

Após o término dos serviços, o fornecimento será retomado gradativamente. A Saneago orienta que os imóveis que dispõem de caixas d’água bem dimensionadas provavelmente não serão afetados e destaca a importância do uso consciente da água reservada.

Pesquisa