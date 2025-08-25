17 bairros de Goiânia podem ficar sem água hoje (25)

Bairros de Goiânia devem ficar sem água nesta segunda-feira (25). É que a Saneago realiza uma manutenção programada na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança. A intervenção, que iniciou às 7h e tem previsão de término às 17h30, deve afetar temporariamente o abastecimento de água. Confira os bairros afetados:
-
Alfagolden Park
-
Alto da Boa Vista
-
Anglo
-
Colorado
-
Empresarial
-
Fazenda Caveiras
-
Finsocial
-
Itamaracá
-
Lago Azul
-
Malibu
-
Marabá
-
Morada do Sol
-
Noroeste
-
Nova Esperança
-
Paraguaçu
-
Pedro Abrão
-
Santa Cecília
Reabastecimento
Após o término dos serviços, o fornecimento será retomado gradativamente. A Saneago orienta que os imóveis que dispõem de caixas d’água bem dimensionadas provavelmente não serão afetados e destaca a importância do uso consciente da água reservada.