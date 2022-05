Tribuna Política | Programa que propõe parceria com iniciativa privada para implantação e conservação de ciclovias em Goiânia é aprovado na Câmara

A Câmara de Goiânia aprovou, em votação definitiva, proposta do presidente Romário Policarpo (Patriota) que cria o Programa Abrace uma Ciclovia, incentivo a empresas privadas a construírem ou manter ciclovias em toda a cidade. O objetivo é seguir tendência mundial e incentivar o uso de bicicletas pelo goianiense. Pelo projeto, que vai a sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), as empresas poderão “financiar a construção de novas ciclovias e ciclofaixas ou custear a manutenção permanente das já existentes”. Em contrapartida, poderão, além de afixar publicidade nos espaços disponíveis ao longo do trajeto, explorar publicitariamente em veículos de comunicação a iniciativa. “As ciclovias fazem parte da realidade nacional hoje no quesito mobilidade, mas Goiânia ainda carece de diversas ciclovias para facilitar o trânsito e, obviamente, também para descongestionar essa quantidade enorme de veículos automotores que a gente tem”, ressalta Policarpo. As empresas também poderão, a partir de parceria estabelecida com o Executivo, implantar estações de apoio técnico aos ciclistas – como bicicletários ou espaços de reparos de bicicletas.

Real Time

Publicada pela Record TV Goiás na quinta-feira 26, a pesquisa Real Time Big Data mostra o governador Ronaldo Caiado (UB)na liderança da disputa ao governo. Ele aparece com 33% contra 18% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e 16% do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Medanha (Patriota), na estimulada.

Trio de 8

Estão empatados, com 8% cada, o deputado federal Vitor Hugo (PL), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-reitor da PUC-GO, Wolmir Amado (PT). José Eliton(PSB), que desistiu da disputa, registrou 1%. Cíntia Dias (PSOL), Edigar Diniz (Novo) e Helga Martins (PCB)não pontuaram.

Empate

Na rejeição, Marconi e Caiado estão tecnicamente empatados, com 36% e 35%, respectivamente. Mendanha, com 21%, é o menos rejeitado entre os melhores colocados na intenção de votos.

Espontânea

Na modalidade espontânea, a vantagem de Caiado sobre os outros pré-candidatos aumenta. Ele tem 25%, seguido de Marconi (8%),Mendanha (6%), deputado federal Delegado Waldir (UB) (3%), Wolmir (1%) e Vanderlan (1%).

Indecisos

Ainda na espontânea, 42% não sabem ou não responderam, e 14% votariam em Branco ou anulariam o voto. Waldir e Vanderlan não são pré-candidatos a governador.

Na sombra

O governo de Ronaldo Caiado, segundo o levantamento, é aprovado por 59% dos entrevistados. Já 37% desaprovam e 4%, não souberam responder. A avaliação do governo recebeu 46% de ótimo ou bom, 23% como regular e 29%, como ruim ou péssimo.

Senado

Para o Senado, Marconi lidera com folga, 27%. O deputado federal João Campos (Republicanos)tem 9%; o ex-ministro Alexandre Baldy (PP), 8%; Waldir, 7%; e o ex-senador Wilder Morais (PL), 5%.

Surpresa?

Presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSD) não foi incluído no levantamento por não ter formalizado pré-candidatura, embora lideranças políticas da base governista e do agronegócio tenham declarado apoio ao seu nome para a chapa de Caiado e Daniel Vilela (MDB).

LIMPEZA PARA OS OUVIDOS > A Comurg mantém o Coral Vozes da Comurg, formado por 12 integrantes de seu quadro de servidores. Nas apresentações do grupo, que tem no repertório canções brasileiras e internacionais, todos se vestem a caráter, com o uniforme nas cores laranja e verde. Os artistas são regidos pelo maestro Francis Maia e ensaiam duas vezes por semana, após o expediente de trabalho. Neles, os servidores têm aulas de exercícios vocais e teoria musical. A proposta dos idealizadores é alcançar 100 integrantes.

Chamou o Meirelles

Outro pré-candidato ao Senado por Goiás, Leonardo Rizzo (Novo) não pontuou na pesquisa Real Time Big Data. Ele recebeu, na quinta-feira 26, em São Paulo, apoio do ex-ministro Henrique Meirelles (UB), que abandonou aqui pré-candidatura para o mesmo cargo, quando ainda era a principal aposta do PSD goiano para a eleição deste ano.

O único novo

Ainda para a corrida ao Senado, o staff de campanha de Alexandre Baldy se preocupa atualmente é com o crescimento do nome de Lissauer. Quanto ao de Waldir e outros, tratam como já vencidos nas disputas pela vaga no grupo de Caiado e na de votos.

Zé fini

Sem pré-candidato a governador, o PSB, que faz parte da frente de esquerda em Goiás junto com PT, PCdoB e PV, terá agora de rever as alianças. Antes da desistência de José Eliton, a sigla buscava o apoio das outras para seu nome. Agora, terá de decidir qual apoiar.

Vais?

Com a falta de chapa majoritária, fica enfraquecida a candidatura à reeleição do presidente peessebista, deputado federal Elias Vaz.

Tudo digital

A Secretaria Municipal de Planejamento aprimorou o processo de emissão das certidões de Conclusão de Obras (CCO), documento que equivale e que substituiu o antigo “Habite-se”, necessário para regularização e escrituração de imóveis. Passou a tramitar de forma 100% virtual, sem necessidade de deslocamento do contribuinte a quaisquer órgãos públicos.

Volante

A Prefeitura de Senador Canedo criou nova forma de publicidade volante. Diferentemente da feita com uso de carros de som, a nova modalidade instala nos veículos de transporte por aplicativo, como o Uber, bem à frente dos passageiros, cartazes com as realizações da administração, além do já conhecido see-thru no vidro traseiro.