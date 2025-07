PC prende homem que se passava por servidor de Trindade

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Trindade – 16ª DRP, tomou conhecimento de que um homem, utilizando roupa da Prefeitura de Trindade, abordava as pessoas que alugaram as barracas para trabalhar na festa do Divino Pai Eterno. Segundo o apurado, ele se identificava ora como advogado, ora como servidor público, solicitava dinheiro, sob pena de eles terem problema com o órgão municipal.

Em diligências, foi possível identificar três vítimas, que confirmaram os fatos narrados. Todas reconheceram o suspeito como sendo o indivíduo que aparece no vídeo cobrando os valores citados como se fosse servidor municipal. Após a confirmação, o investigado foi preso em flagrante delito nesta segunda-feira (30/6).

A Polícia Civil orienta que, caso alguém tenha pago algum valor para um suposto servidor da prefeitura, deve procurar a Delegacia de Polícia para comunicar o fato. De acordo com as investigações, o acusado se aproveitou da grande movimentação de romeiros na cidade e de comerciantes atraídos pela possibilidade de aumentar os ganhos com a romaria do Divino Pai Eterno para aplicar golpes.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho do(a) delegado(a) de polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.

