Caiado inaugura Viaduto Portal da Fé em Trindade e se emociona com homenagem ao filho

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), participou nesta quarta-feira (26) da inauguração do Viaduto Portal da Fé, na cidade de Trindade, localizada na Região Metropolitana de Goiânia. A obra, que tem 278 metros de extensão e está situada no entroncamento da GO-060 com a GO-469, recebeu o nome de Ronaldo Ramos Caiado Filho, em homenagem ao filho do governador, falecido há três anos.

Durante a solenidade, Caiado foi surpreendido com um presente do prefeito de Trindade, Marden Júnior, que entregou uma réplica do painel instalado no viaduto. A imagem reproduz uma fotografia do governador ao lado do filho, em um momento de intimidade na fazenda da família. Visivelmente emocionado, Caiado compartilhou detalhes desse dia especial.

“Essa é uma foto que carrego comigo com muito carinho. Foi tirada de costas, nós dois olhando para a fazenda. Ele sempre foi discreto. Me dizia: ‘Pai, não quero ostentar nada. Quero ajudar as pessoas com meu trabalho’. Ele tinha um coração sensível e era querido por todos que conviviam com ele”, relembrou.

Caiado também falou sobre o impacto da perda do filho em sua trajetória política e pessoal. “Muitos dizem que no segundo mandato se trabalha menos. Eu escolhi trabalhar mais. Passei a dormir menos e a me dedicar mais, como uma forma de honrar o legado de amor e responsabilidade social que ele carregava”, afirmou.

A construção do Viaduto Portal da Fé contou com investimento de R$ 20,4 milhões do Tesouro Estadual. A prefeitura de Trindade contribuiu com os serviços de jardinagem e iluminação da estrutura. A expectativa é que o viaduto melhore significativamente a mobilidade urbana na região, especialmente durante os eventos religiosos da tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, que atrai milhares de fiéis todos os anos.

A entrega do viaduto faz parte do conjunto de obras de infraestrutura em Goiás e reforça o compromisso do governo estadual com a mobilidade e o desenvolvimento das cidades goianas.