Goiás alcança recorde na queda de homicídios em junho

Goiás mantém uma política de segurança pública que continua gerando resultados concretos e sustentáveis. Dados do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), divulgados nesta terça-feira (1º/7), mostram que o Estado alcançou, em junho de 2025, o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2016. Foram 54 ocorrências registradas em todo o território goiano ao longo do mês, com destaque para o fato de que 213 municípios não registraram nenhum homicídio consumado, incluindo feminicídio, durante o período.

O governador Ronaldo Caiado atribui a redução recorde à efetividade da política de segurança implantada desde 2019. “De todas as áreas, a segurança pública é a que mais avançou no meu governo. Estamos mostrando que é possível, sim, reduzir a criminalidade com gestão séria, investimentos, integração das forças policiais e valorização dos servidores”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, reforçou que os resultados são fruto de uma estratégia sólida e contínua. “A redução expressiva dos homicídios não acontece por acaso. É resultado de uma atuação integrada, do uso de inteligência policial, de investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitação, além do comprometimento diário dos nossos profissionais”, destacou. “Já investimos mais de R$ 17 bilhões em segurança, por isso que Goiás hoje é referência e as pessoas têm liberdade plena em todo território estadual”, acrescentou Caiado.

A metodologia de monitoramento e análise estatística foi implantada em 2016, ano em que Goiás registrou 256 homicídios apenas no mês de outubro. Comparado com junho deste ano, os dados mostram uma redução de quase cinco vezes no número de casos, o que representa uma queda proporcional de 500%. Enquanto em outubro de 2016 a média era de 8,25 homicídios por dia no Estado, em junho de 2025 a taxa caiu para 1,8 homicídios diários.

O relatório utiliza dados do sistema Qlik Sense (RAU), com atualização em 1º de julho de 2025, e inclui os casos de feminicídio, conforme metodologia adotada pela SSP-GO.

Queda consolidada também no comparativo anual

Outros indicadores reforçam a tendência de queda contínua da criminalidade em Goiás desde 2019. De acordo com a SSP-GO, entre 2018 e 2024 o número de homicídios caiu 55%, passando de 2.118 para 945 casos. Essa redução é resultado direto da política de segurança adotada pela atual gestão, com foco na inteligência policial, no fortalecimento do policiamento ostensivo e na integração entre as forças de segurança.

A comparação entre os anos mais recentes também confirma essa trajetória de redução. Houve queda de 12% nos homicídios dolosos entre 2023 e 2024, com o número de casos passando de 1.072 para 945. Além disso, a taxa de resolução desses crimes alcançou 91% em 2024 – o maior índice do Brasil e um dos mais altos do mundo, segundo a Polícia Civil de Goiás.

