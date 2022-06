20 praças são revitalizadas em Senador Canedo

A Secretaria de Infraestrutura e Obras de Senador Canedo já revitalizou 20 praças desde o final do ano passado, nos mais diversos setores, como Uirapuru, Santa Rosa, Jardim Todos os Santos, Jardim Canedo, Matinha, Anuar Auad, dentre outros.

Uma das praças com reforma finalizada recentemente foi a do setor Dona Lindu, entregue na primeira semana deste mês. Para o morador e líder de bairro Leonardo Reis da Silva, este tipo de intervenção se converte em “momentos de felicidade para os moradores.” Ele elogiou também a implementação de estruturas de acessibilidade, como piso tátil e rampas, de suma importância para ele, que faz uso de cadeira de rodas.

Outra moradora, Vilma Sonia, destacou que este tipo de reforma desestimula a prática de “coisas erradas” na praça, visto que mais famílias passam a frequentar o ambiente. “Eu trago minhas netas, minha filha. Depois da reforma elas sempre querem vir. Nós achamos muito bom!”, afirma.

A maioria das novas praças também tiveram toda a rede de iluminação substituída por lâmpadas de LED (brancas), que iluminam mais, garantindo mais visibilidade e, consequentemente, segurança.

Para o prefeito Fernando Pellozo,“é nítido que Senador Canedo está melhorando cada vez mais, e todas as intervenções feitas pela Prefeitura resgatam a autoestima do canedense, que vai ter muito mais orgulho em viver numa cidade limpa, organizada e segura. As revitalizações das praças da cidade têm um papel social muito importante, pois são espaços de convivência que trazem entretenimento, qualidade de vida, lazer e cultura, a população tem recebido com alegria cada obra entregue”, conclui.

Novas praças

Em alguns setores é necessária a construção do zero, como explica a Secretária Patrícia Rodrigues. “Reuniões têm sido feitas com os moradores para verificar os locais com maior demanda, e já iniciamos novas praças no Palace São Francisco, Residencial Hebrom e setor Buritis, isso tudo para que a população tenha lazer e conforto no final do seu dia”, ponderou.

Legenda: Processo de revitalização consiste na manutenção dos pavimentos, pintura geral, troca dos bancos e acréscimo de novos ambientes.