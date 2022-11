23 mulheres serão homenageadas pela Câmara Municipal de Anápolis

O Poder Legislativo confere a Comenda Vereadora Francisca Miguel a 23 mulheres, em reconhecimento à sua luta em defesa dos direitos de outras mulheres. A Sessão Solene está agendada para esta quarta-feira, 23, às 19 horas, no Plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal de Anápolis.

A Comenda Vereadora Francisca Miguel foi instituída por meio do Decreto Legislativo nº 956, de 14/12/2021, por iniciativa da vereadora Andreia Rezende, com apoio dos demais vereadores. A solenidade acontece no mês em que se comemora o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, 25 de novembro, instituído em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

HISTÓRIA

Francisca Miguel nasceu em 25 de agosto de 1917, no distrito de São Francisco das Chagas, município de Jaraguá (GO). Filha de Antônio Miguel e Maria Nacrut Miguel, imigrantes libaneses. A família se mudou para Anápolis no final da década de 1910. Ainda na adolescência Francisca Miguel se tornou professora. Foi professora em várias escolas, entre elas na Escola Normal, Colégio Dom Bosco, Ginásio Arquidiocesano Municipal (atual Colégio São Francisco), Colégio Couto Magalhães. Foi a primeira diretora da Escola Técnica de Comércio de Anápolis.

Em 1947, a professora Chiquinha Miguel – como era carinhosamente conhecida – foi a primeira mulher eleita vereadora na história de Anápolis. Como legisladora criou o Ginásio Municipal de Anápolis (atual Colégio Estadual Antensina Santana). E colaborou no projeto de instalação do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Em 1958 concluiu o curso de Direito pela Universidade Federal de Goiás. Em seguida se transferiu para Brasília onde assessorou vários parlamentares goianos e ministros de Estado. Faleceu em 1992 em Anápolis. Seu nome foi dado a uma escola municipal no Jardim das Oliveiras.

Confira a lista das homenageadas:

Aliete Alves Pereira

Ana Gabriela Luiz

Andreia Rezende de Faria

Carla Bernardes Lima Corrêa

Daiane Holanda Pinto Martins

Daiena Holanda Ferreira

Danielle Pereira Nava

Daniely Dioga Balbuena

Edilamar Martins Silva

Edna Cristina Martins

Erondina Maria Terezinha de Morais

Esmeralda Marques de Oliveira

Eva Maria Cordeiro

Gisele Esther dos Santos Almeida Silva

Heloísa Silva Mattos

Isabela Joy Lima e Silva

Larissa Rennara Gualberto Pereira

Laura Landim

Maria Geli Sanches

Nilse Tereza Fleury Leite

Onaide Silva Santillo

Phaedra Paola Peris Pereira

Zilbernik Siqueira Teodoro