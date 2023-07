Operação Falso Amigo desarticula quadrilha do estelionato

Nesta quarta-feira, 26, a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (Gas) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Polícia de Caiapônia, realizou a Operação Falso Amigo em Cuiabá (MT) e Juazeiro (BA). O objetivo foi combater uma associação criminosa que agia interestadualmente, especializada em estelionato virtual. Durante a operação, seis pessoas foram presas, e foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores no valor de R$ 980 mil.

O grupo utilizava fraudes e clonagem de contas de WhatsApp para enganar políticos e empresários em Goiás, causando um prejuízo patrimonial de R$ 1 milhão. A ação contou com o apoio das Polícias Civis de Mato Grosso e da Bahia, e resultou na apreensão de documentos, cartões bancários, aparelhos celulares e um veículo.