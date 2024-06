32% dos pontos de ônibus novos foram vandalizados

No último mês, pelo menos 32% dos pontos de ônibus novos e reformados na Região Metropolitana de Goiânia sofreram algum tipo de vandalismo. O dado é muito preocupante, uma vez que os novos pontos de ônibus, totalmente equipados com informação, mais bonitos e seguros, quando sofrem algum ato de vandalismo, precisam passar por intervenções que podem custar até R$ 6,8 mil para serem corrigidos e reformados.

Recentemente, um ponto de ônibus localizado na Praça Universitária, teve os vidros completamente quebrados, parte da sua estrutura foi pichada e os assentos arrancados. Este ponto de ônibus fica próximo a diversos hospitais e universidades e atende centenas de usuários que dependem do transporte coletivo diariamente. O projeto de Recuperação e Melhoria dos Pontos de Ônibus da Rede Metropolitana de Goiânia, de responsabilidade do RedeMob Consórcio, fez a reforma deste abrigo e hoje ele se encontra novamente bonito e em perfeitas condições para atender aos usuários do transporte público.

Os vandalismos ocorrem em diversas situações nos pontos de ônibus. Dentre as infrações mais cometidas pelos vândalos estão as pichações e cartazes colados indevidamente, representando 55% das ocorrências. Em alguns locais, segundo o diretor de transportes do RedeMob Consórcio, Cézane Siqueira, é possível identificar o autor do vandalismo: “Nos casos em que conseguimos identificar os autores, utilizando imagens de câmeras instaladas em estabelecimentos próximos aos pontos de ônibus ou pelo próprio número do telefone em que quase todos os cartazes pregados indevidamente possuem, o infrator é imediatamente notificado para que providencie o reparo de forma imediata”, comenta o diretor.

De acordo com o Código Penal, o ato de vandalismo, seja pichação ou depredação em patrimônio público, o que inclui os pontos de ônibus, constitui infração e crime. Os infratores estão sujeitos às medidas punitivas de detenção de um a seis meses, além de pagamento de multa. Mas, para que haja essas sanções, Siqueira faz um apelo e convoca a população para denunciar os casos. “Os pontos de ônibus novos e os que já foram reformados possuem um QR-Code para que a denúncia possa ser registrada e assim sejam tomadas providências de forma dinâmica e rápida”, esclarece. Os clientes também têm à disposição o telefone gratuito 0800 648 2222, que atende de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 20h.

Dados fechados até o mês de maio, registraram 99 ocorrências de vandalismo em pontos de ônibus novos, reformados e identificados. Destes, 53 infratores foram identificados e receberam as notificações, o que representa 54%. “Os pontos de ônibus são equipamentos públicos de extrema relevância e importância para o serviço de transporte coletivo. Estamos investindo muito e trabalhando duro para melhorar e oferecer um serviço com mais qualidade e segurança às pessoas. É fundamental que haja um envolvimento de toda população na conservação dos pontos de ônibus. Contamos com o apoio de todos”, pontua Siqueira.

Para que haja um trabalho de fiscalização eficiente, o RedeMob Consórcio conta com equipes de trabalho circulando diariamente pela Região Metropolitana de Goiânia totalmente focada no controle destes equipamentos. O objetivo é a atuação intensiva para que os pontos de ônibus permaneçam sempre em condições de qualidade e segurança para uso da população. Além destes profissionais, os motoristas dos ônibus também ajudam neste trabalho. Mensalmente, aproximadamente 1,8 mil abrigos são fiscalizados.

O uso da tecnologia, com o emprego do QR-Code nos pontos de ônibus reformados e novos, facilita o relacionamento com os usuários e contribui para uma melhor gestão destes equipamentos. Siqueira esclarece que através desse recurso, os clientes podem informar se o abrigo está danificado, sujo, inseguro, fazer denúncias e inserir a foto do ponto de ônibus.

Inédito no Brasil, o projeto de Recuperação e Melhoria dos Pontos de Ônibus, que teve início em fevereiro, já entregou à população 218 novos abrigos e reformou outros 390, números fechados até o mês de maio. No total, mais de 2,5 mil pontos de ônibus já passaram por algum tipo de intervenção na Região Metropolitana de Goiânia. Estes números são referentes à reforma, instalação de novos abrigos e também serviços voltados a identificação e conservação. “Tudo isso é possível graças a investimentos públicos que são administrados pelas empresas privadas, com o objetivo claro de entregar à população mais qualidade, segurança e um serviço de transporte público cada dia melhor”, finaliza o diretor do RedeMob Consórcio.