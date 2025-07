Região da 44 recebe visita do ministro do Trabalho e Emprego

Pela primeira vez a Região da 44, em Goiânia, recebe a visita de um ministro de estado. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego (MTE), durante sua visita à capital estará com várias lideranças empresariais locais. Na parte da tarde, por volta das 15h30, ele será recebido pelos diretores da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), no salão de eventos do Mega Moda Hotel, no andar E.

A passagem de Luiz Marinho pela Região da 44 vinha sendo negociada pela diretoria da AER44 desde o começo do ano. O ministro irá abordar vários temas com as lideranças locais com destaque para a implantação do Programa Nacional de Qualificação Profissional da Região da 44. A ideia é buscar junto ao MTE apoio para a criação de um programa permanente de qualificação voltado para lojistas, feirantes, costureiras, ambulantes, jovens e demais profissionais do comércio popular.

Outro item que estará na pauta do encontro entre os diretores da AER44 e o ministro Luiz Marinho é a criação do Centro de Apoio ao Trabalhador e ao Microempreendedor (CAT-44). A proposta é de instalar dentro da Região da 44 um polo fixo para que o Ministério do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho ofereçam vários serviços como orientação trabalhista e previdenciária, formalização de MEIs, intermediação de mão de obra e acesso a programas federais de apoio ao trabalhador

Outro tema que deverá ser levado pelas lideranças empresariais da 44 ao ministro Luiz Marinho é a ampliação de Programas de Microcrédito para pequenos comerciantes e feirantes da região, priorizando mulheres, juventude e comunidades tradicionais. Também deverá estar na pauta do encontro com o titular do MTE é a implantação de um Projeto Piloto de Proteção Social para Trabalhadores Informais, com a criação de um modelo pioneiro de registro simplificado que permita aos ambulantes e autônomos o acesso a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria e licença maternidade, inspirando políticas nacionais de inclusão produtiva com direitos. Por fim, outro item que será levado pelas lideranças empresariais para o ministro é o apoio do MTE no sentido de conseguir recursos federais para a requalificação da Praça do Trabalhador e promoção nacional da produção local.

Momento ímpar

“A visita de um ministro do estado à nossa Região da 44 reforça mais uma vez, a importância econômica e social que o nosso polo de moda tem. E a AER44 tem essa missão de está em constante diálogo com todas as esferas do poder público, seja no âmbito municipal, estadual e sim o federal, para trazer para nossos lojistas mais e mais conquistas e as melhores condições de empreendedorismo possíveis”, destaca Sérgio Naves, presidente da AER44.

Para o presidente de honra da AER44, Jairo Gomes, que participou ativamente das negociações para que Luiz Marinho estivesse em Goiânia, a presença de um ministro de estado na Região da 44 é um momento ímpar para o polo de moda. “Geramos mais de 150 mil empregos diretos e indiretos, somos sim o maior empregador do estado de Goiás. Somos uma região empreendedora que se desenvolveu e cresceu praticamente sem apoio do poder público, contando apenas com o trabalho de milhares de pequenos e microempreendedores, que graças a moda que aqui produzem e que encanta todo o Brasil, movimentam mais de R$ 750 milhões por mês. E o ministro Luiz Marinho quando ficou sabendo dessa realidade fez questão de conhecer a nossa região de perto”, relata Jairo Gomes.

