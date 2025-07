Governo de Goiás decreta luto oficial de três dias em homenagem ao cartunista Jorge Braga

O governador em exercício do estado de Goiás, Daniel Vilela, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do cartunista Jorge Braga. A decisão foi publicada nesta terça-feira (1º/7) em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE). O documento pode ser acessado no link: https://diariooficial.abc.go.gov.br/portal/edicoes/download/6724.

Natural de Patos de Minas (MG), Jorge Braga construiu sua carreira em Goiás, onde ganhou notoriedade por seu trabalho como artista gráfico e se tornou uma personalidade da cultura goiana. Participou de eventos artísticos e foi um dos fundadores do Carnaval dos Amigos. Contribuiu com veículos locais e nacionais, especialmente com o jornal O Popular, onde publicou por cinco décadas suas tirinhas e cartuns. Em 1994, foi homenageado com a criação da Gibiteca Jorge Braga, no Centro Cultural Marietta Telles Machado, do Governo de Goiás.

Nesta terça-feira (1º/7), a família anunciou sua morte, aos 68 anos, após meses de luta contra um câncer de pulmão. O governador Ronaldo Caiado, em viagem a Portugal, se manifestou por meio de Nota de Pesar. Disse que Jorge Braga, que estava afastado do trabalho para cuidar da saúde, vai fazer falta ao estado. “Foi uma das maiores personalidades culturais da história de Goiás”, definiu.

