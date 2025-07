Ônibus pega fogo na BR-060 em Abadia de Goiás após pane

Por volta das seis horas da manhã desta quarta-feira (2), um ônibus pegou fogo às margens da BR-060, na altura do km 177, em Abadia de Goiás, no sentido Rio Verde – Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por meio do telefone de emergência 191 e atendeu à ocorrência.

O condutor do ônibus relatou aos agentes da PRF que o incêndio teve início logo após uma ultrapassagem. Ao perceber que o motor do veículo estava em chamas, ele parou no acostamento e conseguiu evacuar os passageiros a tempo. Não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêndio, mas o veículo ficou completamente carbonizado. Por questões de segurança e para o controle das chamas no ônibus, a pista precisou ser temporariamente interditada, sendo o tráfego normalizado instantes depois.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

