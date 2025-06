Ônibus pega fogo na BR-153 e interdita trânsito na via

Na tarde desta quarta-feira, 4 de junho, um ônibus de passageiros foi tomado pelas chamas na rodovia BR-153, próximo ao Setor Santa Genoveva, em Goiânia. O veículo, que fazia a rota Brasília–Goiânia, não registrou vítimas, mas o incidente causou grande mobilização do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e a interdição parcial da via.

Ao perceberem o início do fogo, o motorista e os passageiros conseguiram evacuar o veículo a tempo. Quatro equipes do CBMGO, com um total de 12 militares, foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para controlar as chamas.

Resposta rápida

A operação de combate ao incêndio durou cerca de uma hora e utilizou aproximadamente 13 mil litros de água. Durante a ação, o trecho da rodovia no sentido Goiânia–Aparecida de Goiânia precisou ser interditado, gerando retenções no trânsito.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Técnicos do Corpo de Bombeiros e da perícia devem investigar o que motivou o fogo. O veículo foi removido da pista após o controle da situação.

O CBMGO destacou que a evacuação rápida do ônibus foi fundamental para evitar vítimas. A corporação também reforçou a importância da manutenção preventiva em veículos de transporte coletivo para garantir a segurança de passageiros e motoristas.

Informações: Assessoria de Comunicação Social/BM-5

Leia também: https://tribunadoplanalto.com.br/queda-na-coleta-seletiva-causa-problemas-social-e-ambiental-em-goiania/