Queda na coleta seletiva causa problemas social e ambiental em Goiânia

Goiânia produz cerca de 1,2 mil toneladas de resíduos por dia. E menos de 2% desse material é reciclado atualmente. Esse montante chegou a 7% em 2021 e a meta de reciclagem era alcançar 19% até o final do ano passado. Mas caiu drasticamente, depois que a coleta seletiva deixou de ser realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Além do impacto ambiental para a capital, outro efeito negativo é social: as 12 cooperativas de trabalho de reciclagem em operação têm perdido boa parte de sua renda. Elas são responsáveis pelo sustento de 300 a 400 famílias em Goiânia.

“A coleta seletiva com a Comurg, mesmo com seus problemas, conseguia manter as cooperativas. Com a transição para o consórcio LimpaGyn, o material começou a desaparecer, já que enviavam todo o material, tanto reciclável quanto não reciclável, para o aterro sanitário de Goiânia”, diz Milene Lima, presidente da cooperativa A Ambiental.

Dificuldades

Em Goiânia, são 12 cooperativas do segmento de trabalho de reciclagem. Para a presidente da cooperativa, a solução ideal para as cerca de 400 famílias que dependem dessa fonte de renda é a conscientização da população sobre a importância de separar o lixo e o retorno urgente dos materiais para as cooperativas.

“Estamos trabalhando com muita dificuldade. As receitas das cooperativas caíram drasticamente, estão todas operando no vermelho, com as dívidas crescendo e a renda caindo. Temos que nos desdobrar hoje para trabalhar com o lixo que chega até nós”, afirma Milene Lima.

“Na transição da coleta seletiva da Comurg para o LimpaGyn, ficamos quatro meses sem receber resíduos. Com isso, ficamos praticamente sem renda, tanto a cooperativa quanto os cooperados”, afirmou Nair Rodrigues, presidente da rede de cooperativas Central Uniforte.

Soluções

O Sistema OCB/GO reuniu nesta semana na sede da entidade em Goiânia representantes das cooperativas e diretores da Comurg, liderados pelo presidente, o coronel Cleber Aparecido Santos. A reunião buscou alternativas para a falta de conscientização da sociedade quanto à coleta seletiva e para a coleta de resíduos sólidos às cooperativas do ramo.

Presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira reiterou que a conscientização da população é parte fundamental de um novo sistema de coleta em Goiânia. “O ideal é que a população esteja educada, que as cooperativas busquem o material e recebam por esse transporte, sem precisar de um subsídio do Estado ou da prefeitura”, disse.

Luís Alberto propôs, como solução a curto prazo, o retorno do serviço de coleta para a Comurg. Entretanto, a médio prazo, o objetivo do Sistema OCB/GO é que as próprias cooperativas de reciclagem recolham o material, sendo remuneradas por este trabalho. “Elas são as maiores interessadas, mas precisam antes se capacitar e terem condições econômicas para realizarem os investimentos necessários”, frisou.

Determinação

O presidente da Comurg afirmou que “o objetivo é fazer com que as cooperativas voltem a crescer”. “Há uma determinação do prefeito Sandro Mabel de tornar Goiânia referência nacional como cidade limpa e responsável ambientalmente e, para isso, é fundamental ampliarmos a coleta seletiva do lixo e a reciclagem. Inclusive para reduzir a pressão sobre o aterro sanitário”, disse Cleber Aparecido.

Ele propôs várias medidas, como capacitar as cooperativas, por meio da OCB/GO. Além disso, concordou que deve haver maior conscientização da população da capital.

A presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia e Região Metropolitana (Codese), Helena Ribeiro, ressaltou a necessidade de um projeto que envolva todas as partes. “A gente quer o bem da cidade. Queremos uma Goiânia limpa”, enfatizou.

Leia também: Goiás lança guia para coleta seletiva em municípios