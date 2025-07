Governo anuncia início das obras de duplicação da GO-330 entre Catalão e Ipameri

Nesta terça-feira (1º/7), Catalão recebeu a abertura do programa Goiás Social + Agro é Social, promovido pelo Governo de Goiás no Campo de Futebol da Vila Mutirão. Durante o evento, o governador em exercício, Daniel Vilela, anunciou o início das obras de duplicação da GO-330, rodovia que liga Catalão a Goiânia, com início pelo trecho até Ipameri.

“A duplicação da estrada que liga Catalão a Goiânia, uma obra muito importante, desejada e sonhada, começará em breve. O Estado está assinando hoje o contrato com a empresa que iniciará as obras, e em poucos dias a empresa estará aqui com as máquinas para dar início à etapa que vai de Catalão a Ipameri”, declarou Daniel Vilela, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento da região Sudeste.

O deputado estadual Jamil Calife comemorou o anúncio e destacou o significado da obra para os moradores da região. “A duplicação da GO-330 é uma conquista histórica para Catalão e toda a região Sudeste de Goiás. Foram muitos anos de luta, pedidos e articulações para que essa obra se tornasse realidade. Ver esse sonho se concretizando agora, com o início das obras entre Catalão e Ipameri, representa mais segurança, mais desenvolvimento e mais dignidade para todos que utilizam essa rodovia diariamente. Parabenizo o governador Ronaldo Caiado e o governador em exercício Daniel Vilela pela sensibilidade e compromisso com nossa população,” disse.

O prefeito Velomar Rios agradeceu a realização do Goiás Social em Catalão e ressaltou a relevância da parceria com o Governo de Goiás. “Esses eventos valorizam nossa gente, nosso povo. Quero agradecer o governo de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, que comanda toda essa megaestrutura, e o governador em exercício, Daniel Vilela, que está aqui conosco”, declarou o prefeito.