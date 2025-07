32ª Caminhada Ecológica é aberta e reúne atletas em percurso de 310 km até Aruanã

A tradicional Caminhada Ecológica 2025 foi oficialmente aberta nesta segunda-feira (21), em solenidade realizada no Palácio Maguito Vilela, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em Goiânia. O evento marca o início da 32ª edição da Caminhada Ecológica que percorre a pé, ao longo de 310 quilômetros, o caminho até a cidade de Aruanã, às margens do Rio Araguaia.

Com apoio institucional da Alego, Governo de Goiás, PUC-GO, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a Caminhada Ecológica deste ano tem como tema “Hora de agir” e reforça o lema: “Quem cuida hoje, protege amanhã”. O objetivo é promover a conscientização ambiental e destacar a importância da preservação do Cerrado goiano e do Rio Araguaia.

O congresso técnico de abertura contou com a presença de autoridades, atletas e apoiadores do projeto. Estiveram na mesa de abertura o deputado Ricardo Quirino (Republicanos), o diretor de Cultura e Esporte da Alego, Ricardo Fortunato, a gerente de projetos do Grupo Jaime Câmara, Brícia Rocha, e o coordenador-geral da Caminhada, professor Antônio Celso.

Brícia destacou o papel transformador da Caminhada Ecológica ao longo dos anos: “Ano após ano, os atletas se tornaram símbolo de resistência e cuidado com o Cerrado. Essa jornada é mais do que física: é um ato de amor pela natureza.” Ela também agradeceu o apoio da PUC-GO, da PM-GO, do CBM-GO e demais parceiros pela estrutura científica, segurança e logística. Já o professor Antônio Celso relembrou que a iniciativa influenciou positivamente a consciência ambiental em Goiás: “Completamos mais uma edição dessa caminhada com o mesmo entusiasmo. Quando tomarmos o banho de rio, que possamos dizer: ‘valeu a pena’.”

O deputado Ricardo Quirino, representando o presidente da Alego, Bruno Peixoto, reforçou a importância do estilo de vida saudável promovido pelo evento: “A Caminhada Ecológica alia saúde e responsabilidade ambiental. É uma ação que amplia o cuidado com o corpo e com o planeta.” Durante a cerimônia, Quirino recebeu o Troféu Jaburu, símbolo da Caminhada. Em seguida, atletas e organizadores seguiram até Trindade, ponto de partida oficial do percurso.

Na cidade, foram recepcionados por autoridades locais, incluindo os vereadores Helton Paulo Gonçalves (Podemos), Diana Camargo (Novo), e o vice-prefeito Juan Carlos Freire (Juan Darrot) (MDB), que destacou o significado da caminhada: “Cada quilômetro percorrido representa um ato de compromisso com a preservação e superação. A Caminhada Ecológica não é apenas um desafio físico, mas um gesto de amor ao Cerrado.”

Após a recepção, o grupo participou de uma missa de ação de graças na Basílica do Divino Pai Eterno, pedindo proteção ao longo do trajeto.

Atletas e percurso 2025

A edição de 2025 da Caminhada Ecológica até Aruanã conta com 30 atletas selecionados, sendo 25 homens e 5 mulheres. O grupo partiu às 6h desta terça-feira (22), dos portões de Trindade, rumo a Aruanã, em um percurso que percorre estradas, trilhas e margens de rios, reforçando a necessidade de conservação ambiental por meio da vivência e do exemplo.