O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram neste domingo (7/9) do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, realizado na Avenida Tocantins, no Centro da capital. O evento marcou a comemoração dos 203 anos da Independência do Brasil e reuniu aproximadamente 6 mil pessoas, segundo estimativas oficiais.

O ato contou com a presença do general Sérgio Alexandre de Oliveira, comandante de Operações Especiais do Exército em Goiás, além de diversas autoridades civis e militares, entre elas o vice-governador Daniel Vilela e a vice-prefeita Coronel Cláudia.

Ao todo, cerca de 4 mil pessoas desfilaram, representando diferentes instituições, como Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica, Guarda Civil Metropolitana, escolas estaduais e municipais, além de organizações civis como motociclistas e associações de carros antigos.

Durante o evento, o prefeito Sandro Mabel ressaltou a importância do espírito cívico e anunciou melhorias na infraestrutura para o próximo desfile. Já o governador Ronaldo Caiado destacou a participação das forças de segurança e o trabalho integrado entre os órgãos.

O público também acompanhou apresentações de colégios militares e de bandas marciais. Entre os presentes, moradores destacaram o simbolismo da data e a importância da celebração para reforçar valores de cidadania e pertencimento.

Nos dias que antecederam o evento, a prefeitura intensificou os serviços de limpeza e organização na região central. Mais de 150 profissionais atuaram na varrição, capina, pintura de meio-fio, poda de árvores e instalação de novas lixeiras ao longo da Avenida Tocantins.