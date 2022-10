86 anos de Goiânia: Quatro roteiros pedagógicos para uma viagem de conhecimento pela história da cidade

OConhecimento além da sala de aula. Essa é a premissa das viagens pedagógicas, que podem ser realizadas em vários destinos no Brasil. A experiência do assunto estudado na prática contribui para o desenvolvimento dos alunos e a absorção da disciplina. Uma das cidades que conta muitas histórias é Goiânia, que completou 86 anos no dia 24 de outubro. Confira quatro dicas de passeios pedagógicos selecionadas pelo Forma Conhecer, operação da Forma Turismo, para visitar e aprender mais sobre arte e cultura local.

Entre livros e histórias

A União dos Escritores do Brasil, localizada em Goiânia, possui um acervo histórico surpreendente sobre a literatura do país. Na visita, os estudantes terão contato com diversas obras, além do aprofundamento sobre a literatura da cidade.

Art Déco

O Museu Pedro Ludovico Teixeira é um marco para arquitetura da cidade. Construída na década de 30, a antiga casa de Pedro Ludovico Teixeira, responsável pela construção de Goiânia, é o símbolo da ruptura do passado colonial para modernidade. Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o local se tornou museu em 1987, onde é possível encontrar diversos objetos de Ludovico, como sua biblioteca particular, documentos originais, vestimentas, a máscara mortuária, entre outros.

Natureza e sociedade

Considerado um dos locais mais bonitos de Goiás, o Memorial do Cerrado, complexo científico que funciona no Campus II da PUC, retrata desde a origem do Planeta Terra à chegada dos portugueses ao Brasil na região. O Memorial reúne espaços que representam as diversas formas de ocupação do Cerrado, com referências às aldeias indígenas, quilombos e colônias portuguesas.

Cultura e modernidade

O Centro Cultural Oscar Niemeyer destaca diferentes formas de expressão artística. O complexo de espaços culturais conta com 26 mil metros quadrados, destinados a exposições, apresentações, eventos e shows e abriga quatro edifícios assinados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Os visitantes podem conferir a Biblioteca Bernardo Élis, o Museu de Arte Contemporânea, o Palácio da Música Belkiss Spenziere e o Monumento aos Direitos Humanos.