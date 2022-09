Abertas inscrições de concurso para Delegado de Polícia Civil do Estado

Estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Civil do Estado de Goiás para o preenchimento de 44 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto – edital 008/2022, com remuneração inicial de R$ 23.811,22. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP, responsável pelo certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , até 20 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

O certame será dividido em sete etapas, iniciando pelas provas objetiva e discursiva, previstas para ocorrer no dia 4 de dezembro deste ano. Posteriormente, os candidatos aprovados passarão por teste de aptidão física; por avaliações psicológicas e de vida pregressa; etapa de avaliação de títulos e curso de formação. Na próxima segunda-feira, 26, também serão abertas as inscrições do edital 006/2022 da Polícia Civil, que oferece 450 vagas para Agente de Polícia de 3º Classe, 310 oportunidades para Escrivão de Polícia de 3º Classe e 60 cargos de Papiloscopista Policial da 3ª Classe.